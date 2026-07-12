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大屋頂下／等賴清德問清楚蔡英文 依據憲法治權互不隸屬

聯合報／黃年
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賴清德將兩岸政策定位在「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

他說，這是延續追隨蔡英文路線。

2024年大選，如果沒有蔡英文的扶持幫襯，賴清德恐怕連40%的選票都拿不到。

賴上任後，輿論經常將賴蔡2人對照，品頭論足；賴一方面要守住蔡英文的政治遺產，另一方面又想超越蔡，不讓人有賴不如蔡的評價，這對賴是很大的心理負擔。

賴強調延續蔡的「兩國互不隸屬」，意思是說，蔡主張「兩國互不隸屬」已經過了關，我賴清德繼承下來也沒有過不了關的道理。

事實卻是，蔡的「兩國互不隸屬」自始即被指為「新兩國論」，可謂仍是「未完成的答卷」，其實並未過關；等到賴清德上台，急切操作「台灣地位未定論」等，較蔡更激進，2人對比，賴主張「互不隸屬」，就更撕不掉「新兩國論／台獨」的標籤，更過不了關。

輿論調侃賴清德冒進，所以把蔡英文說得溫和。

什麼是蔡英文路線？先回顧「兩國互不隸屬論」的因果始末。

蔡英文在2021年國慶提出「兩國互不隸屬」。跡象顯示，這應是蔡英文與美國拜登當局的合作謀劃，甚至是受到美國的支使，希望她在兩岸關係上有更強烈鮮明的表述。

這個運作延續至2025年川普上任，國務院官網將「不支持台灣獨立」等語詞下架，即已進入賴清德時期，緊接著，「聯合國2758號決議翻案／『對中政策跨國會議聯盟』（IPAC）在台開會／高調集會紀念歐戰／淡化及壓制紀念對日抗戰／甚至諱言中華民國光復台灣／最後，谷立言領唱台灣地位未定論」。

這一連串動作，有系統，有組織，非偶然，有預謀，敲鑼打鼓，明火執仗，賴清德無1不是言聽計從，亦步亦趨，唯恐不逮，開門揖盜，引狼入室，太阿倒持，自毀長城。

在這個場景及操作下，賴清德的「兩國互不隸屬」加上「台灣地位未定論」，這不是台獨，什麼是台獨？

試問：這還能說是「蔡英文路線」嗎？

這場操作，「兩國互不隸屬」以蔡英文為濫觴，但她僥倖躲過了後續「台灣地位未定論」的鬧劇，卻被賴清德視為天上掉下來給「倚美謀獨」的禮物。

結果，川普的「反獨3句」，使賴清德一夕之間成了棄子。蔡英文則倖免於難。

然而，蔡英文的「兩國互不隸屬」，其實存有退路。

她的兩岸總體政策留下了兩句話：①依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務。②中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

如果，依據①引出②，仍可視為另類的「一中各表」。此可稱A版。

如果，否定①，僅高舉②，就是「新兩國論」，就是台獨。此可稱B版。

有些人注意到，蔡英文直至卸任前，①與②仍然並舉，並未切斷。亦即，蔡英文在卸任前的最後選擇可能是A版。

僅舉一例。

2024年2月14日發生金門碰船事件，時蔡英文仍在任內。陸委會處理本案時，在第一時間的表述是：

「兩岸互不隸屬，依據中華民國憲法、台灣地區大陸地區人民關係條例（未用『兩岸人民關係條例』簡稱）及相關規定處理兩岸事務…。」

並稱，這是「依法行政」。

碰船是一個層次不高的事故，陸委會居然將其提升至①加②的高度（A版），且時在蔡英文即將卸任之際。這恐怕就不僅是針對個案，而是蔡英文藉端對總體①加②A版的兩岸政策的一個臨別宣示。

所謂①加②A版，就是將蔡英文的「兩岸兩句話」不切斷，接續起來：「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

引伸解釋，即是「依據中華民國一中憲法，中華民國與中華人民共和國治權互不隸屬」。

再引伸下去，就可進入「主權互不承認／治權互不否認」的思考。

這可視為蔡英文對現實政治的操作，也可說是對她自己歷史定位的表態。因為，此一落點最安全，可進可退。

其實，這個A版也可視為蔡英文留給賴清德的政治遺產，讓賴清德也有了可進可退的空間。但賴清德一方面要接受蔡英文的政治遺產，但另一方面又想要有超越蔡英文的表現，因此他就只留下了②「兩國互不隸屬」，卻不再提①「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例」。

人格決定命運。蔡另有A版，賴只有B版，與2人的人格特質有關。

蔡英文較內斂沉穩。比如，佩洛西訪台，據知蔡英文曾想婉拒，最後雖未能阻擋佩洛西訪台，但初始能有欲加阻擋之念，即顯示她的內斂沉穩。這樣的性格或許也是她最後留下A版的原因。

相對而言，賴清德的性格魯莽輕浮。前述那1長串「2758號決議翻案／台灣地位未定論」的外力操作（比佩洛西可怕萬倍），賴清德竟然完全沒有警覺，一味附和，蓋頭鰻不知生死門。

何況，如今竟因川普的「反獨3句」翻轉了形勢，等於是由川普指出「台灣現在有人想走向台獨，我不希望」，足證賴清德的盲目附和台灣地位未定論，是多麼的膚淺短視。

被川普指著鼻子說台獨，是賴清德「倚美謀獨」的奇恥大辱。

蔡英文僥倖躲過此劫，卻成了賴清德的災難。

蔡英文是「兩國互不隸屬」的始作俑者，如今居然出現賴清德這種難以為繼「其無後乎」的局面。

繼承蔡英文路線，賴清德面對A版與B版的選擇。A版，「依據中華民國憲法」，尚有一線生機；B版，「切割中華民國憲法」，就是自尋死路。

奇怪的是，賴蔡2人似乎未曾就「蔡英文路線」有過對話。

蔡英文卸任迄今未說過她主張的是A版或B版？而賴清德也好像未曾問過蔡英文留下的是A版或B版？

那麼，現在已是蔡英文應該說清楚，也是賴清德該問清楚的時候了。

若說不清是否「依據中華民國憲法」，怎麼說得清什麼叫做「兩國互不隸屬」？又怎麼說得清什麼是「蔡英文路線」？

這是蔡英文與賴清德必須共同面對的問題。

等待蔡賴2人回到A版：依據中華民國一中憲法，中華民國與中華人民共和國治權互不隸屬。

賴清德必須醒悟，無論如何，你都是被鎮在中華民國憲法的五指山下，不要妄想你能翻身。

這是「蔡英文路線」嗎？

精華 FAQ

  • 作者將蔡英文的做法分成A版與B版：A版是「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例」加上「互不隸屬」；B版則是只剩「互不隸屬」，被解讀為更接近台獨。

  • 因為賴清德只強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，卻不再保留憲法與條例作為前提，作者認為這會讓路線失去緩衝空間，也更容易被視為新兩國論。

  • 文章認為兩人應說清楚蔡英文路線究竟是A版還是B版，尤其要釐清是否仍以中華民國憲法為基礎；作者主張回到A版，才保留治權互不隸屬的政治空間。

中華民國 賴清德 蔡英文

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