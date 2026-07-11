陸頻「執法巡查」台灣東部水域 英國智庫：準備隔離台灣

英國智庫評論，大陸海警局在台灣東部水域「執法巡查」，是為「隔離」台灣和周邊水域做準備。圖為大陸海警船（左）8日侵擾金門水域，台灣海巡艇（右）一對一併航監控。（圖／海巡署提供）

英國智庫皇家聯合軍事研究所（RUSI）研究員薛特爾—瓊斯、RUSI研究員塔克特及英國海軍退役准將歐利佛8日聯名在該智庫刊登評論，以中國大陸海警局和海事局近來在台灣東部水域執行為期數天的「執法巡查」為例，示警種種跡象與相關行動顯示，中國正為「隔離」台灣和周邊水域做準備。

上述評論寫道，中國正為隔離台灣和周邊水域做準備，威脅印太海上貿易與安全。該評論還寫道，中國在台灣東部水域的活動堪稱「分水嶺」，不僅有意重塑區域及國際海事規範，且愈來愈願為此採取更強力的行動。

隔離不同於往往需動用海軍力量的「封鎖」；隔離預料將由中國海警主導，名義上是為了「執法」，而非意在開啟戰端。

中方的盤算是以執法為號召，有助減少來自國際的關切和實質介入；一旦進入法律戰的層次，台灣未必具絕對優勢。在北京主張擁有台灣主權下，可將隔離對外呈現為「中國內部事務」。

雖然隔離還不到軍事入侵的程度，但對台灣經濟與社會造成的壓力，仍可能迫使台灣同意就兩岸關係的未來安排展開協商，這樣的協商形勢恐對中國相對有利。而以隔離作為「入侵」的替代方案，中國已為此準備一段時間。

至少在2021年，中國就為了讓隔離得以落實而著手制定必要的法律框架，賦予其海警權力，對台灣周邊與更廣大的水域伸張主權及管轄權，包含對國際商業航運實施管控。

由於高度仰賴國貿等因素，過去中國大多視干擾或破壞國貿航運為禁忌，避免行為落人口實。但近來全球航運被干擾或破壞的情況屢見不鮮，恐趨於常態化，例如，2月底美國和以色列聯手對伊朗開戰後的荷莫茲海峽。

中國可能認為，如此外部環境為其活動提供有利掩護，有助降低其採取各項行動的風險，且中國的經濟韌性持續提升，因應供應鏈挑戰的能力也增強。中國擁有的能源與關鍵物資儲備，讓其通過荷莫茲海峽近幾月被實質封鎖的考驗。反觀許多西方與印太國家的風險承受能力偏弱。

在中國因應國貿航運亂局的能力提升下，整個國際大環境對隔離及封鎖等現象的反彈程度，似乎轉弱，北京將愈來愈有動機，對台灣採取至少具隔離效果的戰術。

此外，大陸對台日的「灰色地帶」侵擾日益嚴重。美國智庫哈德遜研究所9日以「日本之印太角色」為題舉行座談，由前立委、該智庫資深研究員許毓仁主持，邀日本國家安全保障局前局長北村滋對談。北村滋呼籲，日本應關切相關情勢升級，也應在日美台合作中，提升在台海的嚇阻能力；他也呼籲，日台海巡應聯合演訓，以對抗來自中國的灰色地帶行動。