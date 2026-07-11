張雪機車董事長預告「最晚明年赴台展店」 這麼看台灣摩托車產業…
日前在2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）拿下賽季第六冠的張雪機車董事長張雪接受本報專訪時表示，他非常想在台灣開店，現在正在對接，最晚不超過明年，「開幕時我一定要親自到場」。他還提到，想到台灣環島、與車迷交流，並拜訪陪伴張雪機車一起成長的正新輪胎總部。
對於來台展店，張雪說，「想要讓門店真正站穩腳跟，車型的豐富度是關鍵，店裡不能只有單一品類，得有復古車、跑車，也有踏板車，讓不同喜好的車友都能找到自己的選擇，這樣門店的經營才能更穩。」
張雪承諾，未來台灣的車主，將和大陸車主享受完全一樣的售後保障服務，還會給大家配套贈送貼膜、車殼等周邊福利，也隨時邀請台灣的車友到大陸參觀工廠。
聊到產品研發，張雪分享和供應商正新輪胎聯合成長的故事，「供應商也是經過篩選，誰的東西做得好就用誰，我們選供應商從來不只看單一角度，品質、服務、研發能力、價格都會綜合對比，最後選綜合實力最強的夥伴合作。正新是特別讓我佩服的企業，他們在研發和設備上真的捨得投入。」
張雪回憶道，當時開發320CC車型時，就和正新提出完全不同的需求：「優先保證抓地力、輕量化和操控性，輪胎使用壽命哪怕降到最低6000公里、平均8000公里都接受。」
張雪表示，雙方反覆溝通、測試、優化，最終做出來的輪胎實際壽命超過8000公里，這款運動取向的輪胎推出後，抓地力的口碑很快在全大陸，甚至全球的玩樂車圈（指娛樂、個性化改裝為核心目的群體）傳開，也直接帶動整個行業的玩樂車型，開始真正用上完全性能取向的輪胎。
張雪指出，正新作為行業裡的老牌大企業，也在這次深度聯合開發的過程裡，和張雪品牌一起在運動型重機輪胎領域完成了共同成長。
但對台灣的摩托車產業，張雪語重心長地說，在二、三十年前，看台灣同業，就有點像本田、雅馬哈同級的感覺，這幾年有時候也會買各個品牌的車來瞭解。「以前大陸生產的摩托車確實太弱了、太廉價了，然後這十幾年快速的成長，台灣就有點原地踏步了。」
張雪表示目前正與台灣方面對接，最晚不會超過明年就會開幕，而且他會親自到場。他也承諾台灣車主將享有與大陸車主完全相同的售後保障與周邊福利。 張雪認為店內不能只有單一品類，必須同時具備復古車、跑車與踏板車等多種車型，讓不同喜好的車友都能找到選擇。只有車型豐富，門店經營才會更穩定。 他稱讚正新在研發與設備上的投入，雙方也曾為320CC車型共同開發高抓地力輪胎，最後成功帶動玩樂車市場。但他也直言，台灣摩托車產業近年有些原地踏步。
精華 FAQ
張雪表示目前正與台灣方面對接，最晚不會超過明年就會開幕，而且他會親自到場。他也承諾台灣車主將享有與大陸車主完全相同的售後保障與周邊福利。
張雪認為店內不能只有單一品類，必須同時具備復古車、跑車與踏板車等多種車型，讓不同喜好的車友都能找到選擇。只有車型豐富，門店經營才會更穩定。
他稱讚正新在研發與設備上的投入，雙方也曾為320CC車型共同開發高抓地力輪胎，最後成功帶動玩樂車市場。但他也直言，台灣摩托車產業近年有些原地踏步。
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