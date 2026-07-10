我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

大峽谷驚傳「神秘怪病」感染者痛如骨裂 官方急查

川習9月再見面提台灣？俞大㵢：美方立場不會改變

記者陳熙文／華盛頓即時報導
台駐美代表於大㵢。(記者陳熙文／攝影)
台駐美代表於大㵢。(記者陳熙文／攝影)

中國國家主席習近平預計今年9月訪問美國，可能再與美國總統川普提及台灣議題，台駐美代表俞大㵢10日表示，美國已重申對台政策不變，未來立場也不會有任何變動；俞大㵢也認為說，美中之間的互動有利於世界安定，沒有不好。

不過，俞大㵢也提到中國近期在太平洋試射飛彈，顯示中方是區域的麻煩製造者，也認為中方持續希望改變台海的現狀，呼籲中國應該認知到和平對大家都有利。

美國總統川普於5月訪問北京，並邀請習近平於9月24日訪問美國華府，將成為川普第二任期內第三次與習近平見面。

由於中方多次向美方提到台灣議題，包括5月的川習會，以及中國外交部長王毅近日與美國國務卿魯比歐通話時指出，「台灣問題牽一髮動全身，希望美方務必慎之又慎對待涉台事務」，外界普遍認為台灣會是9月川習會的討論議題之一。

對此，俞大㵢10日受訪時表示，雖然中方多次向美國表達對台立場，但美方也很清楚地向各界說明，美國政府的對台立場沒有任何改變。

俞大㵢表示，即使習近平多次向川普表達中國想要統一或占領台灣的慾望，但美國還是多次強調，美國基於台灣關係法和六項保證之下的立場沒有任何改變。

俞大㵢評估9月的川習會，指中國一定會提到他們想提的，但是美方雖然會聽，不會做出對台灣的任何變動；俞大㵢也認為說，美中互動沒有不好，有利於增進、維持兩個強國之間的了解，避免誤判和不必要的事情發生，對世界的安定沒有不好。

俞大㵢也指出，中國對台的威脅很多樣，包括間諜、滲透，軍事行為，乃至於今年入法的「中共民族團結進步促進法」的管轄等，同時共軍近日向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，顯示中方是麻煩製造者，與台灣的立場不同。

俞大㵢說，台灣祈求和平與發展，讓人民能安和樂利的過好日子，中方卻一直想改變現狀，呼籲中國能認知到和平與穩定對大家都有好處。

精華 FAQ

  • 俞大㵢認為中國一定會在會中提出他們想談的台灣議題，但美方雖會傾聽，對台政策與實際作法都不會因此改變，立場仍維持不變。

  • 俞大㵢指出，美國已多次向各界重申，對台政策沒有任何改變，並會持續依據《台灣關係法》與6項保證維持既有立場，不會因中方施壓而調整。

  • 他提到中國近期在太平洋試射可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，又持續以間諜、滲透與軍事行動威脅台灣，顯示中方正試圖改變台海現狀。

習近平 川普 川習會

上一則

「不存在的女兒」真實上演 台11月大女嬰僅3.3公斤慘餓死

延伸閱讀

美國務院回應國台辦批評：指控無根據、谷立言代表美立場

美國務院回應國台辦批評：指控無根據、谷立言代表美立場
國台辦批谷立言太上皇、為台獨遞刀 AIT：美對台政策沒變

國台辦批谷立言太上皇、為台獨遞刀 AIT：美對台政策沒變
谷立言稱美對台政策不變 國台辦：某些人對川涉台表態「陽奉陰違」

谷立言稱美對台政策不變 國台辦：某些人對川涉台表態「陽奉陰違」
新聞眼／谷立言為疑美論消毒 台灣仍必須面對「川普震撼」

新聞眼／谷立言為疑美論消毒 台灣仍必須面對「川普震撼」

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報資料照片）

事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」

2026-07-10 02:30
強颱巴威預估路徑。(擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」)

強颱巴威3劇本：擦邊、西北颱、登陸台灣 未來36小時關鍵

2026-07-08 09:22
李艷秋分享最近重訓的照片。圖／摘自臉書

傳無法行走、變成農婦 68歲李艷秋曝近況：我真的很好

2026-07-05 15:06
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

郭台銘抓包密會女球友「停不下來」 兩性專家揭「愈阻止愈靠近」

2026-07-08 23:58
印太戰略智庫執行長矢板明夫6日在台中遭揮拳攻擊臉部，警方約下午4時於台中國際機場攔截逮捕正擬搭機離境的涉案廖姓男子（白衣者），並帶回台中市警察局第六分局偵辦。（民眾提供）中央社

男攻擊矢板明夫後擬搭機離境 警台中機場逮獲

2026-07-06 09:54

超人氣

更多 >
緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球
看似低調卻後勁強 3星座下半年愈走愈順

看似低調卻後勁強 3星座下半年愈走愈順
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強