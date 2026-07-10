黑白集/為兩岸互動而設 陸委會卻當起警總

陸委會副主委梁文傑9日在例行記者會公布，從6月底到本月9日再新增10名國人赴陸失聯，另有一人遭盤查。（記者廖士鋒／攝影）

陸委會副主委梁文傑最近為「統戰」作出新解。他說，兩岸正常交流沒問題，但凡由國台辦主辦、宣示對台統一立場的活動，即屬「統戰」。他還點名國民黨 副主席張榮恭參加海峽論壇等，就是統戰案例。

幾天後，國台辦發言人陳斌華隔空反問他懂什麼叫統戰嗎，並解釋「統戰」的本質就是「大團結、大聯合」。又說，中共 統戰行之有年，光明正大。

中共黨裡就設有統戰部，統戰「光明正大」倒非虛言。但台灣政壇把統戰勾描成幽靈般陰森，全民聞統戰色變；陳斌華想為統戰翻身，怕是白費心機。

但人類已走了數十年全球化的今天，中共都不好意思再談一抓就靈的「階級鬥爭」了，梁發言人卻還成天「統戰」當經唸。就不談陸委會主委邱垂正當年自己跑去海峽論壇被統戰，光是陳水扁 「六四」隔年登陸，還在鎮暴工具坦克前留影，梁文傑敢說阿扁是為了替「六四」洗白？

把參與國台辦主辦活動當成「統戰」，評判標準實屬荒謬可笑。兩岸過去多年協商，多半是國台辦主辦，那台灣不早被統戰成篩子了？更有甚者，十餘年前馬習會後，國台辦與陸委會建立「熱線」電話，陸委會要不要下個罪己詔，承認自己被統戰成「台辦支部」？

陸委會原是為兩岸互動而設，如今卻麥卡錫上身，當起了警總。按梁氏天條，川普都該抓起來槍斃！(轉載自聯合報)