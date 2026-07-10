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綠營共諜黃取榮 違反國安法再判10年

記者王聖藜林孟潔／台北10日電
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民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮涉共諜案。（本報資料照片）
民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮涉共諜案。（本報資料照片）

民進黨前黨員黃取榮為中國大陸刺探國家機密，台灣高等法院上月依國家機密保護法、洗錢防制法判他六年徒刑，他另因被大陸情工吸收，在台長期發展組織以刺探、蒐集國家機敏資訊，台灣高等檢察署依國家安全法為大陸地區發展組織罪起訴，高院昨再判黃十年徒刑，沒收410萬7500元(台幣，下同，約12.8萬美元)犯罪所得。

辦案人員在黃取榮住處扣得的台幣85萬7000元、港幣1萬70元，因黃取榮未能舉證金錢的合法來源，也依國安法宣告沒收。

黃取榮吸收、拉攏民主學院前副主任邱世元、時任外交部長吳釗燮諮議何仁傑加入，邱因缺錢加入，依大陸情工指示撰寫文章、分析情資，並向總統賴清德前機要、總統府前諮議吳尚雨刺探、蒐集賴清德的行程及出訪細節，再交付黃轉給對岸。黃也經由邱接觸何相約聚餐，欲吸收何加入組織。

判決指出，黃為私利吸收邱世元、何仁傑，替大陸發展組織，雖然發展對象僅有邱、何，且何未應允，不過，黃犯罪行為時間長，考量犯後態度、犯罪動機等，依法量刑。

台北市內湖區清白里里長候選人邱瑞蓮、丈夫陳文中2022年選舉期間，受中共平潭實驗區台灣事務工作部資助，發放4320劑大陸快篩試劑行賄選民，高院昨依反滲透法判邱瑞蓮、陳文中各五年八月徒刑。

該案一審認為夫妻倆影響選舉公正性，依醫療器材管理法、選罷法各判兩人三年八月徒刑，褫奪公權四年；但高院認為兩人明知中共是境外敵對勢力，卻趁疫情嚴峻製造國內「防疫矛盾」，配合統戰手法非法輸入大量大陸快篩，因此改依反滲透法重判他們。

精華 FAQ

  • 高院認定黃取榮受中國大陸情工吸收，在台長期發展組織，吸收他人刺探、蒐集國家機敏資訊，構成國安法中為大陸地區發展組織罪，因此再判10年。

  • 法院除沒收410萬7500元犯罪所得外，另將住處扣得的85萬7000元與港幣1萬70元宣告沒收，因黃無法舉證這些金錢的合法來源，故依法處理。

  • 高院認定邱瑞蓮與丈夫陳文中在2022年選舉期間，受中共平潭工作部資助發放4320劑大陸快篩試劑，藉疫情操作選舉與統戰，因此改依反滲透法各判5年8月。

民進黨 中共 高院

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