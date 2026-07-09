我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／摩洛哥折損進攻核心 賽巴里因傷無緣對法8強戰

川普轉向戰鬥模式？美「先甩伊朗幾巴掌」 新一波衝突可能持續數周

赴陸中轉 金門小三通旅客爆量 金門人怨返鄉一票難求

記者蔡家蓁巫鴻瑋／連線9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
金廈小三通成為兩岸往來的重要門戶，水頭碼頭旅客服務中心幾乎每天都很熱鬧，出境大廳...
金廈小三通成為兩岸往來的重要門戶，水頭碼頭旅客服務中心幾乎每天都很熱鬧，出境大廳擠滿旅客。（記者蔡家蓁／攝影）

機票價格高漲，加上兩岸直航點不足，小三通轉機機票單趟較直航可省數千元，成為新的赴陸旅遊管道，導致旅次爆量、亂象頻傳。金門縣府統計，去年金廈泉小三通旅客達184萬人次，台灣本島旅客占近74%，小三通主要服務對象早已不是金門居民，而是大量赴陸的台灣旅客。

國民黨主席鄭麗文昨也呼籲行政院長卓榮泰，重啟澎湖小三通，澎湖機場早具有國際規格，如今不能通航完全是因民進黨的意識形態，小三通與兩岸直航應盡速將澎湖納入，讓兩岸「人通」、「貨通」，挽救地方慘淡觀光，讓地方優質海鮮與觀光產品銷陸，帶動經濟起死回生。

官方統計，今年金廈小三通台灣旅客約80萬人次，較去年同期成長逾35%，首次透過金廈航線赴陸的「首來族」增加逾7成，除了機票便宜，也能解決直航班次、機位不足因應台灣赴陸旅遊人潮的困境。

以桃園直飛廈門為例，平日單程票價逾7300元（台幣，下同，約227美元），熱門時段甚至破萬元；若改採「台灣─金門─廈門」模式，台金單程機票約2500元、小三通船票810元，僅約需3400元，且國內線報到遠比國際線方便，吸引力大。

除了省錢，小三通還衍生不少「隱藏誘因」，包括國內線敬老票半價優惠、代購電器、免稅商品等，都讓部分旅客把小三通視為赴陸最佳選擇。

疫情期間因赴陸禁團令催生的「散進團出」模式，旅客以自由行名義前往金門，再赴金廈會合，小三通成為地下組團的重要交通節點。

旅遊業者分析，造成小三通爆量最直接原因，在於兩岸目前僅15個航點可飛，加上航班供給不足、票價居高不下，許多旅客自然轉向成本更低的小三通。

業者表示，近年金門航線幾乎沒有淡季，去年11、12月平均載客率仍維持9成以上。金門航線各航空公司希望增班，但受限民航局三離島的運能配置，已近極限。

航班一票難求，大量中轉客還帶來亂象。航空界人士表示，不少旅客首次搭機或首次經金門中轉赴陸，近一年來陸續發生因濃霧滯留機場情緒失控、飆罵地勤及空服員、行李超重爭執，甚至誤開逃生門、亂拆救生衣等事件。

金廈小三通在2023年復航後人潮持續攀升，金門重新成為兩岸往來的重要門戶，但隨著大量台灣旅客以金門作為赴陸中轉站，衝擊金門居民搭機權益，逐漸演變成金門居民的交通困境。

上午10時許，一架自台北飛抵的班機才剛停妥，旅客拖著行李魚貫走出金門尚義機場，有人滑手機確認船班時間，有人快步走向計程車招呼站，一輛輛計程車開去水頭碼頭，碼頭邊已擠滿旅客，等待登船前往廈門，形成另一種「轉運奇景」。

大量中轉旅客讓熱門航班時段一票難求。不少居民抱怨，離島居民搭機主要需求是就醫、求學、洽公、返鄉、探親，以前提前兩、三周就能買到機票，如今提早一個月常常只能排候補。「這些遊客為了省錢占走金門人的交通資源。」居民無奈地說，且中轉旅客轉機、轉船便離開，卻留下交通壅塞、垃圾清運等由地方承擔。

精華 FAQ

  • 主因是直航航點少、票價高，改走「台灣－金門－廈門」可省下數千元，且國內線報到較便利，對想赴陸旅遊或中轉的人更具吸引力。

  • 金門縣府統計顯示，去年金廈泉小三通184萬人次中，台灣本島旅客占近74%，顯示小三通主要服務對象已不再是金門居民，而是大量赴陸的台灣旅客。

  • 大量中轉客擠占熱門班機與船班，讓居民返鄉、就醫、求學等更難買票，也造成機場壅塞、濃霧滯留、爭執與安全事件，地方還要承擔交通與垃圾負擔。

機票 鄭麗文 卓榮泰

上一則

減輕人力負擔 台灣9處軍校9月起試辦衛哨外包保全

下一則

津台會登場 張榮恭：兩岸聯繫斷裂 民間交流促進互利

延伸閱讀

年增25% 金廈小三通較去年提前44天破百萬旅次

年增25% 金廈小三通較去年提前44天破百萬旅次
高雄、寧波復飛 台觀光界盼兩岸直航速回疫前水準

高雄、寧波復飛 台觀光界盼兩岸直航速回疫前水準
觀察站／看得見的手 控制兩岸往來閥門

觀察站／看得見的手 控制兩岸往來閥門
國慶假期SFO估迎62.5萬旅客 航班平均恐延誤39分鐘

國慶假期SFO估迎62.5萬旅客 航班平均恐延誤39分鐘

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

2026-07-02 00:37
李艷秋分享最近重訓的照片。圖／摘自臉書

傳無法行走、變成農婦 68歲李艷秋曝近況：我真的很好

2026-07-05 15:06
印太戰略智庫執行長矢板明夫6日在台中遭揮拳攻擊臉部，警方約下午4時於台中國際機場攔截逮捕正擬搭機離境的涉案廖姓男子（白衣者），並帶回台中市警察局第六分局偵辦。（民眾提供）中央社

男攻擊矢板明夫後擬搭機離境 警台中機場逮獲

2026-07-06 09:54
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27
美國在台協會（AIT）於台北市天母棒球場慶祝美國建國250周年，副總統蕭美琴（中）與AIT台北辦事處處長谷立言（左）分別擔任開球與打擊嘉賓，前總統蔡英文（右）也應邀前往。（取材自蔡英文threads）

宏都拉斯外長駁與台復交 中讚賞 美鼓勵拉美領袖訪台友邦

2026-07-03 21:35

超人氣

更多 >
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀
川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣
世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%