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國台辦批谷立言太上皇、為台獨遞刀 AIT：美對台政策沒變

記者張鈺琪張文馨／綜合報導
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美國在台協會處長谷立言（左）2日與台中市長盧秀燕（右）出席無人機論壇表示，「把台...
美國在台協會處長谷立言（左）2日與台中市長盧秀燕（右）出席無人機論壇表示，「把台灣變成充滿空中、水面與水下無人機的『蜂巢』，能有效嚇阻衝突」，引發大陸國台辦抨擊。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

AIT處長谷立言談無人機「蜂巢化」嚇阻衝突後，遭國台辦痛批助長台獨；AIT則重申美國對台政策未變，仍以維持現狀與既有承諾為基礎。

美國在台協會（AIT）處長谷立言2日出席台中市政府與AIT合辦的「無人載具產業與海外商機論壇」時表示，「沒什麼比把台灣變成充滿空中、水面與水下無人機的『蜂巢』，更能有效嚇阻衝突」。中國大陸國台辦發言人陳斌華昨罕見重批，谷立言儼然把自己當成「太上皇」，其言行違背美國總統川普所作的嚴肅表態，企圖把中美關係和兩岸關係引向十分危險的方向。

AIT發言人8日回應表示，美國對台政策沒有改變，美國希望維持當下現狀；美國的長期立場是北京與台灣的民選領袖不設前提地交流。

AIT發言人表示，美國對台的強健承諾一直都在，且已維持超過四十年；美國對台政策沒有改變，向來是基於台灣關係法、美中三項聯合公報及六項保證。

AIT發言人引述美國國務卿魯比歐6月2日於參議院外交委員會的發言，「最重要的是，美國希望看見維持當下現狀，這是我們的政策；這是我們早就說過的，也是我們會持續重申的…我們對台政策沒有改變」。

陳斌華8日於國台辦例行記者會上，被問及谷立言相關言論，以及與我外長林佳龍邀集多名邦交國駐台代表、重申對台承諾一事。陳斌華回應，今年5月中美川習會後，川普總統公開表示不希望看到有人搞「獨立」、不想美軍跋涉9500英里去打仗、不要當「台獨」靠山、不輕易承諾對台軍售；中方嚴肅看待美方的政治表態與行動。

陳斌華抨擊，一段時間以來，谷立言儼然把自己當成「太上皇」，不斷對（指台灣內部）政局說三道四，企圖壓制反對台獨和維護台海和平的政治力量。谷立言持續散布「豪豬」言論、炮製「蜂巢」概念，為台獨分裂勢力「遞刀子」，持續煽動兩岸對立對抗，妄圖把台灣變成「火藥桶」、「地雷島」。

陳斌華指出，谷立言的言行違背了川普總統所作的嚴肅表態，破壞台海和平穩定，企圖把中美關係和兩岸關係引向十分危險的方向；美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，「要求有關機構和人員停止散布錯誤言論，停止在台海地區拱火攪局，停止拉幫結夥為台獨張目，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號」。

近期大陸官媒也罕見連日點名谷立言。環球時報5日刊文稱，谷立言近期所為早已超出一個普通「駐點人員」的權責；昨又刊文稱，以谷立言為代表的一些美方人士不斷鼓吹將台灣「刺蝟化」、「蜂巢化」，試圖將台灣進一步嵌入美國對華遏制戰略鏈條，甚至扭曲兩岸關係。文章稱，大陸外長王毅強調「台灣問題牽一髮而動全身」，是在提醒美方，也是在畫清紅線，否則「中美建設性戰略穩定關係」將失去重要基礎。

精華 FAQ

  • 他表示，把台灣打造為充滿空中、水面與水下無人機的「蜂巢」，可更有效嚇阻衝突。此說法被北京解讀為強化台海對抗，因而引發國台辦與官媒連日批評。

  • 陳斌華指谷立言像「太上皇」，不斷介入台灣政局，並批其散布「豪豬」「蜂巢」言論、為台獨「遞刀子」，還稱其行為違背川普表態，恐把兩岸與中美關係推向危險方向。

  • AIT發言人表示，美國對台政策沒有改變，仍希望維持當下現狀，並以台灣關係法、美中三項聯合公報及六項保證為基礎；美方也持續主張北京與台灣民選領袖應無前提交流。

AIT 川普 谷立言

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