台海若有事 挺綠民眾64%認日會出兵 學者：期待與現實有落差

台灣民眾對日本的看法，日本首相高市早苗有顯著影響。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 最新調查顯示，多數台灣民眾友日，且部分人相信日本在台海衝突時會援台，但學者警告，這種期待可能高於日本政府實際可承諾的程度。

美國期刊「外交政策」7日刊文指出，台灣民眾普遍對日本 抱持正面看法，且好感跨越政黨界線；調查顯示，如果「台灣有事」，64%的綠營支持者認為日本「很可能」或「非常可能」出手協助；藍營支持者則有超過半數認為日本不太可能援助。

不過，文章示警，台灣民眾對日本的好感，未來可能高於日本政府對賴清德 政府的信任，形成民間期待與高層政治現實之間的落差；這種落差可能產生重要影響，尤其許多台灣選民將日本視為台海衝突爆發時，攸關安全的救命索。

該文由政大助理教授、政治學者南樂與中研院助理研究員顏維婷共同撰寫。兩人指出，台灣選民如何看待日本，以及是否相信中國大陸對台動武時日本會出手援助，過去鮮少受到研究。他們今年4月對1195名台灣選民進行調查，了解受訪者對日本、日相高市早苗及日本對台軍事承諾的看法。

調查顯示，多數台灣選民對日本抱持正面看法，整體好感度甚至高於對美國。54.7%受訪者對日本抱持正面看法，明顯高於對美國的32.4%；相較之下，對中國大陸持正面態度者僅10.8%；且這種態度跨越政黨界線。

民進黨 支持者最為友日；約半數無黨派選民及逾40%民眾黨支持者也對日本有好感，其餘多持中立態度。國民黨支持者中，33.9%對日本抱持正面看法，21.4%持負面看法。該文指，這點令人意外，顯示即使在國民黨內，反日情緒也不算特別強烈。

民調進一步詢問不同政黨支持者是否相信，台海爆發衝突，日本會出手援助台灣。民進黨支持者多數抱持信心；逾半數國民黨支持者認為日本不會介入。

此外，民調顯示，對高市的好感明顯影響台灣選民對日本援台承諾的信心。對高市持正面看法者中，64%認為日本可能援台；持負面看法者中，僅20%有相同預期。

調查顯示，愈相信美國會援台的受訪者，愈相信日本會出手，反映台灣民眾將美日援台承諾視為相互連結。

整體受訪者傾向相信日本會在台海衝突時援台，但不同政黨支持者看法分歧明顯，這反映中國對台動武後局勢將如何發展，仍沒有明確答案。