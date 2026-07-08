紀念七七抗戰 鄭麗文：避戰止戰帶來和平 是國民黨使命

國民黨主席鄭麗文7日出席全國各界紀念七七抗戰暨慶祝黃復興成立70周年活動。（記者邱德祥／攝影）

國民黨 主席鄭麗文 昨出席「紀念七七抗戰暨慶祝黃復興成立70周年」活動。鄭麗文致詞時表示，大家不能輕易的忘記歷史、篡改歷史，過去的血淚歷史不是要記住仇恨，不是要算帳；如何讓戰爭不會重演，必須勇敢面對那一段歷史，亞洲才能在真相前得到平反、和解、和平才能誕生，仇恨才能放下。

鄭麗文指出，當年七七事變揭開八年抗戰序幕，國軍終於戰勝亞洲戰場，讓和平得以重新開始，也結束台灣50年被殖民統治的悲慘命運。

鄭麗文說，89年後的今天，大家要記得的不只是國恥，而是當年的亞洲從此陷入昏天暗地的戰爭地獄當中。今天台海的兵凶戰危，全世界的高度焦慮，台灣不能裝作不知道。如何可以避免殘酷的戰爭、避免下一次的血流成河、避免下一次世界大戰在這一代的手中爆發，責任非常重大。

鄭麗文說，台灣必須大力疾呼，台灣不做麻煩製造者、要做和平的製造者，同樣，生在東亞的日本、南韓、大陸、新加坡、菲律賓、馬來西亞，都應該共同為過去歷史的和解、真相，為未來的和平盡自己的努力和責任，讓東亞真正戰火得以平息，亡者得以安息，來者可以在和平的基礎上真正爭取這一代的夢想，以及繁榮盛世。

此外，鄭麗文也說，由衷向黃復興與榮眷致上最高敬意與感謝，「沒有你們，沒有南橫中橫、沒有十大建設，沒有台灣的經濟奇蹟，」她以現任國民黨主席身分，向所有為台灣這塊土地犧牲、奉獻、無怨無悔、不求回報的所榮眷，以及黃復興黨部所有前輩，致上最深、最高的敬意，感謝所有前輩不求回報的付出，台灣有今天，不能沒有大家。

鄭麗文說，回顧歷史、感念過去所有血淚與悲苦，在今天成為他們的力量與底氣，相信兩岸不會自相殘殺，東亞必須和解、和平。台灣將再一次發揮關鍵力量，國民黨、黃復興的軍魂也將再一次發揮關鍵力量，即便困難重重、荊棘滿布，排除所有軍事衝突的可能，避戰、止戰，帶來和平，是國民黨最神聖的使命。