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吳釗燮指陸射「巨浪2」飛越菲律賓領空 總統府籲克制

記者周佑政張文馨劉懿萱／台北8日電
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解放軍在X平台帳號的發文刻意模糊，將「巨浪─三」與「巨浪─二」的相片並列。（取材...
解放軍在X平台帳號的發文刻意模糊，將「巨浪─三」與「巨浪─二」的相片並列。（取材自X平台@China Military Bugle）

中國大陸前天向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈，國安會秘書長吳釗燮在社群平台X表示，中國試射了一枚據信為「巨浪─2」（JL-2）潛射彈道飛彈（SLBM），飛越菲律賓上空；這是一項加劇印太地區緊張局勢的挑釁行動，中國再次證明自己是區域內的霸凌者。

總統府發言人郭雅慧昨表示，北京在島鏈之中製造軍事壓力，同時也對周遭國家做灰帶侵擾，還有針對東海、南海跟台海周邊，以假執法的方式，進行真擴權；再加上前天對太平洋試射洲際彈道飛彈，都引起國際之間的恐慌，所以我們呼籲中國克制，回到以規則為基礎的國際秩序上。

賴清德總統昨在接見美國「國家民主基金會」（NED）暨其核心夥伴訪問團時表示，近年中國持續在東海、南海及台海，對周邊國家進行各類軍事活動與灰色地帶侵擾，嚴重影響區域的和平穩定，中國各種跨國鎮壓與監控行徑，包括以國內法進行威權擴張，也引起國際社會高度警戒和共同擔憂。

賴清德指出，面對這些複合式威脅，台灣持續提升自我防衛能力，強化經貿、科技與能源等各方面韌性，並積極與美國等民主夥伴加強合作。

另外，賴清德昨接見「2026台灣海洋國際論壇」訪問團時表示，海洋安全已不只是沿岸國家的課題，而是攸關全球和平繁榮的重要課題；台灣由衷感謝七大工業國集團（G7）上個月再次聲明，建立1個基於法治、自由及開放印太地區的重要性，並反對任何以武力或脅迫等方式，單方面改變東海、南海及台海現狀。

針對解放軍試射潛射洲際彈道飛彈，淡江大學戰略所兼任副教授黃介正分析，這是中國大陸對於包含日本在內，一連串圍堵和嚇阻的總和性反應，而非針對特定對象或單一事件；未來，中日關係會更難處理，而美中關係短期內還會維持在G2格局。

旅美學者翁履中指出，此次行動表面上是軍事測試，實則傳遞政治訊號，北京的軍事演習最成功的地方，未必是讓美軍退卻，而是讓台灣人懷疑自己。沒有共識的台灣，再強的產業優勢也可能被內耗拖垮；如果美方沒有強硬表態，北京所希望的效果就會更清楚呈現。

精華 FAQ

  • 吳釗燮認為，中國試射的疑似巨浪二潛射彈道飛彈飛越菲律賓上空，是加劇印太緊張的挑釁行動，也再次顯示北京是區域內的霸凌者。

  • 總統府指出，北京在島鏈內外製造軍事壓力，並以灰帶侵擾與假執法進行真擴權，因此呼籲中國克制，回到以規則為基礎的國際秩序。

  • 賴清德表示，台灣會持續提升自我防衛能力，強化經貿、科技與能源韌性，並積極和美國等民主夥伴合作，共同因應中國的複合式威脅。

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