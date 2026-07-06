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高雄、寧波復飛 台觀光界盼兩岸直航速回疫前水準

記者王昭月／高雄6日電
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高雄往返浙江寧波直飛航線4日復航，每周二、六各飛一班，由春秋航空A320客機執飛...
高雄往返浙江寧波直飛航線4日復航，每周二、六各飛一班，由春秋航空A320客機執飛；圖為乘客在高雄航空站春秋航空報到櫃台前辦理登機。（圖／春秋航空提供）

AI摘要

文章摘要整理：

高雄至寧波直飛航線復航且首班近乎客滿，觀光業者認為兩岸直航仍未回到疫前水準，盼政府加速開放更多航點。

高雄往返浙江寧波直飛航線4日復航，每周二、六各飛一班，由春秋航空A320客機執飛，全程約2小時，首航班機幾乎客滿，象徵疫情後兩岸南部直航航網再向前邁進一步，但觀光旅遊業認為兩岸直航點，距百分之百復航尚有很大的努力空間，盼政府加速開放。

大陸春秋航空高雄往返浙江寧波航線，4日復飛，去程航班當日下午3時30分從寧波起飛，返程航班下午6時35分從高雄起飛，下午8時3分5抵達寧波。高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑4日晚間登上復航班機，欣慰地表示，兩岸直航點復飛終於有了起步。

寧波機場於1998年開通了「寧波—澳門—台北/高雄」航線後，春秋航空2019年6月16日開通寧波直飛高雄的航線，無奈後來碰上疫情中斷。

蔡宗佑表示，高雄—寧波航線原本即擁有航權，此次屬於疫情後恢復營運，此次復航首班即客滿，顯示市場需求依舊強勁，對兩岸旅遊、商務往來及城市交流都具有正面指標意義。

他說，台灣觀光旅遊相關公協會6月赴北京拜會中國民航主管單位時，發現中國大陸航空公司兩岸航班恢復率已接近疫情前水準，約達96%；反觀台灣航空公司飛往大陸的航班，恢復率不到55%，仍有約45%的運能尚未恢復。

旅遊界人士也指出，兩岸直航城市有限，台灣旅客卻前往許多大陸二、三線城市，多須經香港、澳門等地轉機，不僅增加交通時間，也墊高旅遊成本，往返往往需耗費近兩天時間，降低民眾出遊及商務往來意願。

蔡宗佑表示，不論台商往返、自由行旅客或旅行業者，都樂見兩岸直航航點持續恢復，因為直飛可大幅縮短交通時間，降低轉機成本，對觀光發展具有實質助益。包括華航、長榮等航空公司都曾提出兩岸航線復航申請但未獲准，但高雄至昆明等具市場需求的航線，至今仍未開放復飛。

他說，直航航點愈多，愈有助於兩岸人流、物流及觀光交流，也有利旅行社規畫更多元旅遊產品。期盼政府能促兩岸直航航點恢復至疫情前水準，帶動觀光產業全面復甦，讓航空公司、觀光產業及消費者都能受惠。

精華 FAQ

  • 高雄往返浙江寧波直飛航線於4日復航，由春秋航空以A320執飛，每周二、六各一班，首航班機幾乎客滿，顯示市場需求仍相當強勁。

  • 業者認為兩岸直航雖已逐步恢復，但距離百分之百復航仍有很大差距。台灣航空公司飛往大陸的恢復率不到55%，與大陸航班接近96%相比仍落後。

  • 業界指出，許多旅客前往大陸二、三線城市需經港澳轉機，耗時又增加成本。若直航航點更多，可縮短交通時間、便利商務與觀光，也有助產業全面復甦。

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