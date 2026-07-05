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紐時：北京對台灣開闢新戰線 專家警告「巨蟒勒台」進入太平洋

編譯盧思綸／即時報導
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台海巡署說明，中國海警船2304 （白塔艦）及2502（岱山艦）在東南海域的編隊...
台海巡署說明，中國海警船2304 （白塔艦）及2502（岱山艦）在東南海域的編隊活動。(圖／台海巡署提供)

紐約時報5日報導，中國海警4日續派艦艇出沒在台灣東部海域，顯示在對台施壓行動中開闢新戰線，表達擁有台灣及其周邊海域主權，挑戰台灣對未來任何入侵行動至關重要的海域控制。

中國海警船過去也曾在台灣東部活動，包括參與軍事演習。不過，美國空軍前軍官、追蹤國際海上灰色地帶活動的SeaLight計畫主任鮑爾（Ray Powell）指出，這次不同的是，巡邏行動更密集、協調性更高，且伴隨明確政治宣示。

根據台灣海巡署官員歐玉飛，截至5日，中國秀山艦與崇明艦位於台灣東岸外海80至140英里處。

鮑爾說：「透過這些行動，他們已進入藍色太平洋。中國持續像大蟒蛇一樣勒緊台灣，試圖收緊對交通線的控制。」

西太平洋商業航運繁忙，若北京試圖封鎖或入侵台灣，這裡將是關鍵場域。中國海警船通常體型龐大、武裝精良，可與中國海軍力量相輔相成。它們一直是北京試圖主導南海爭議海域的重要工具，有時會以船海戰術包圍海域、衝撞船隻，或以強力水砲攻擊船員。

北京高調派遣這些艦艇前往台灣東部，意味著其對台施壓行動再進一步：一方面挑戰台灣對相關海域的控制，另一方面演練未來可能用於封鎖的步驟。

鮑爾說：「這再次顯示，中國打算持續對台灣施壓，並向台灣傳遞警告：未來它可能會變得更加孤立，對外聯繫也更容易被切斷。」

精華 FAQ

  • 報導指出，過去中國海警也曾在台灣東部出現，但這次不同在於巡邏更密集、協調性更高，且伴隨明確政治宣示，顯示施壓行動升級。

  • 其目的在於挑戰台灣對東部海域的控制，強化北京對台灣及周邊海域主權的主張，同時演練未來可能用於封鎖台灣的步驟。

  • 專家認為，北京正透過海警與其他灰色地帶手段，逐步收緊對台灣交通線與外部聯繫的控制，讓台灣在未來衝突中更孤立、更易被切斷。

鮑爾 紐約時報

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