台軍方恢復軍官學校畢業生「反共愛國教育」 要聽中共滲透情況說明
中華民國國軍今年起將軍官學校畢業生的愛國教育政訓課程，重新恢復為反共愛國教育，由台灣陸委會、國安會官員說明兩岸情勢及中共對台滲透侵擾現況。
根據軍史研究者考證，早年軍校分別自辦畢業典禮，蔣中正總統親臨主持，對畢業生點名與訓示，1962年年首次舉行三軍官校聯合畢業典禮，1967年加入政工幹校，1986年再加入國防管理學院，成為三軍五校聯合畢業典禮。
除了聯合畢業典禮外，各校畢業生集中到政戰學校，進行兩周反共復國革命教育課程，透過將領、專家學者反共講演及國防部的思想教育，以及分組討論，強化反共意識、敵我認知。
隨著時代演變，課程陸續改為反共愛國革命教育、反共愛國教育等名稱，2006年起改為愛國教育；課程精簡濃縮，加入區域安全情勢、領導統御、壓力管理與情緒調適、生心理衛教等實用內容，時間縮短為一周。
據參與過的官員回憶，隨著國內民主化與政黨輪替，傳統反共抗俄與光復大陸的反共愛國教育逐漸轉型。國軍教育的重心開始轉向保國衛民、認識中共敵情以及深化全民國防理念，但仍教育大家不能因兩岸關係改善，就放鬆敵情警戒的觀念。
今年軍方重新恢復反共愛國教育，除了開訓日由參謀總長梅家樹精神講話及各軍種司令勗勉外，陸續由陸委會主委邱垂正、國安會諮詢委員黃重諺、調查局國家安全維護處處長葉麗卿等，說明中共對台灣認知作戰的常用態樣與操作模式、中共滲透的多元管道與防範作為。
國軍今年起將軍官學校畢業生原本的愛國教育政訓課程，重新恢復為反共愛國教育，重點重新放回敵情認知、滲透防範與保國衛民的教育目標。 課程安排由陸委會主委邱垂正、國安會諮詢委員黃重諺、調查局國家安全維護處處長葉麗卿等人，分別說明兩岸情勢、中共認知作戰與滲透手法。 早年課程曾稱反共復國革命教育，後來陸續改為反共愛國革命教育、反共愛國教育，2006年起改稱愛國教育，內容也從兩周縮短為一周並加入多項實用訓練。
精華 FAQ
國軍今年起將軍官學校畢業生原本的愛國教育政訓課程，重新恢復為反共愛國教育，重點重新放回敵情認知、滲透防範與保國衛民的教育目標。
課程安排由陸委會主委邱垂正、國安會諮詢委員黃重諺、調查局國家安全維護處處長葉麗卿等人，分別說明兩岸情勢、中共認知作戰與滲透手法。
早年課程曾稱反共復國革命教育，後來陸續改為反共愛國革命教育、反共愛國教育，2006年起改稱愛國教育，內容也從兩周縮短為一周並加入多項實用訓練。
上一則