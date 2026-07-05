觀察站／看得見的手 控制兩岸往來閥門

陸委會主委邱垂正曾表示，未來管理兩岸交流「成本會特別高，衝突對立也是在所難免」。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 兩岸民間往來看似回溫，但最新數據顯示大陸赴台人次已趨緩，且觀光、直航與各類交流仍受政府與國安機制嚴格管制。

7月有3條兩岸航線恢復，加上最近各種兩岸藝文活動熱絡登場，表面上看，兩岸民間往來將持續復甦，從而繼續奠定非官方層面的交流。然則若拿出政府最新公布的數據對照，實情可能並非如此。

移民署6月底公布的統計顯示，今年前5月大陸地區人民赴台25.17萬人次，少於去年同期的25.92萬人次，今年前幾月所累計的大陸地區赴台人次，幾乎也都少於去年同期。

政府在新冠疫情 期間所施加的邊境管控，對大陸最嚴，解封也最慢。限制大陸人士赴台自2021年9月底始略為緩解，起初是探親奔喪、航司駐點人員，其後2022年底新增大陸研修生、隔年初小三通復航、8月恢復部分商務交流等。2024年8月以後還有陸客恢復到金馬。據此，大陸地區人民赴台人次從2021年的1.3萬人次，增長到2022年2.4萬人次、2023年的21.8萬、2024年的42.70000人次，乃至於去年的62.60000人次。

不過如今趨勢則又有變化，預示著前面幾年所恢復的大陸人民赴台數將會「見頂」甚至「反轉」。幾乎可以斷定，若短期內沒有進一步放寬，則疫後大陸人民訪台的高峰，就會停留在去年的62萬人次，也就是相當於疫情前一年的23.2%的水準。

目前兩岸雙方各有對大陸人士赴台的限制，其中大陸學位生赴台修讀仍受大陸官方暫停，而大陸民眾到本島觀光、健檢醫美等則仍未被台方開放，已開放的專業與商務交流，今年前5月入境數僅有2019年同期的4成5規模。

回看歷史，雖然2023年5月疫情指揮中心就正式解編，但仍遺留許多對陸邊境管控未解封部分，在國安機關調控下，持續影響兩岸人員往來，例如數十個大陸港口與機場之海空運直航仍未重啟；至於已開放的事由多數則仍須專案審查。

而不論是賴政府不斷縮緊公務員赴陸管制、今年首度禁止地方政府參與海峽論壇、還是駁回閩滬旅遊踩線團到本島的申請，甚至是高舉定義模糊、且沒有明確法律授權的「合作行為」與「統戰」概念警告在野人士，與各種枱面下向民間交流人士與學者發出的「提醒」等，在在可感「看得見的手」正強力控制兩岸往來「閥門」。

尤其，在大陸7月實施「民族團結進步促進法」之際，不僅行政院成立跨部會平台準備「反制」，且陸委會主委邱垂正強調，未來管理兩岸交流「成本會特別高，衝突對立也是在所難免」，政府要做好兩岸交流審查工作，對有「統戰」疑慮的嚴格把關。

值得擔憂的是，一旦兩岸人員往來「天花板」已形成，那麼任何風吹草動都可能讓天花板不斷降低。幾年前兩岸民間曾敵意高漲，但已有大陸學者實證研究指，透過馬英九基金會等民間團體進行的兩岸互訪，降低了大陸民眾對台敵對性。未來如果大陸人接觸自由民主台灣的門檻不斷被拉高，對台灣真的好嗎？