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陸艦船常態化巡查東部海域「110艘創新高」 台雙艦監控

記者廖士鋒／綜合報導
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大陸海警秀山艦（舷號2305）接替岱山艦赴台灣東部水域「常態化巡航」。（取材自百...
大陸海警秀山艦（舷號2305）接替岱山艦赴台灣東部水域「常態化巡航」。（取材自百度百科）

AI摘要

文章摘要整理：

中國海警在台灣東部海域展開常態化巡查，台灣海巡署即刻派艦監控，國安會則指中國軍艦與海警船數量已逾110艘，創下新高。

中國大陸海警4日宣布其秀山艦編隊在台灣東部海域「常態化」執法巡查。台灣海巡署回應，已預置「八里艦」及「花蓮艦」併航監控。國安會秘書長吳釗燮則表示，台灣已掌握超過110艘中國軍艦及海警船，數量創下歷史新高。

海巡署派八里艦、花蓮艦（圖）併航全程監控大陸船艦。（圖／海巡署提供）
海巡署派八里艦、花蓮艦（圖）併航全程監控大陸船艦。（圖／海巡署提供）

大陸海警局發言人姜略4日表示，7月4日其海警秀山艦編隊接替岱山艦編隊，繼續位於「中國台灣島」以東海域依法開展執法巡查。姜略指稱，海警將「持續加強在中國管轄海域執法巡查，堅決維護國家領土主權和海洋權益」。

台灣海巡署昨天發布新聞稿指出，嚴密掌握中共海警2305「秀山艦」、1401「崇明艦」動態，4日上午9時25分這兩艘中共海警船均於花蓮港東方54浬（限制水域外27浬）往外海航行，海巡署已預置「八里艦」及「花蓮艦」併航監控。海巡署表示，將持續採取必要手段，強勢驅離騷擾台灣海域的中國船舶。

陸委會強調對中共海警破壞現狀及區域穩定的行為予以強烈譴責，並指「違法的行為」做再多次還是違法，也不會被國際承認。台灣政府將持續與全球民主友盟國家緊密合作，共同捍衛這片海域的航行自由及航道安全。

另據中央社報導，國安會秘書長吳釗燮昨晚在社群平台X發文指出，中國沿著第一島鏈展開的大規模海上動員，正是其擴張主義的明確訊號。台灣已掌握到超過110艘的中國軍艦與海警船，創下歷史新高。

此前在5月28日，日菲元首峰會宣布啟動雙方海域專屬經濟區與大陸棚劃界談判，由於涉及了台灣東部海域，加上台方先前表示「肯定」，北京強烈抗議，並於6月1日首度由大陸海警岱山艦編隊到台灣東部海域開展執法巡查。

4日秀山艦編隊接替岱山艦編隊實施「常態化」執法巡查，未來很可能比照福建海警到金門海域的常態化執法巡查模式，即每月都會宣布相關活動。

央視旗下玉淵譚天4日引述大陸海洋專家楊霄指，「常態化」意味著以連續執法行動宣示主權。近一個月大陸海事海上交通專項執法編隊抵達台灣島東南部海域、自然資源部開展台灣東部海域海洋環境調查，以及海警常態化巡查，「說明我們將持續開展這些行動，讓海域內的每一項活動都更加依法依規、規範有序」。

精華 FAQ

  • 中國海警秀山艦編隊接替岱山艦編隊，在台灣東部海域宣稱依法進行常態化執法巡查，並強調將持續加強執法與維護所謂管轄權益。

  • 海巡署表示已掌握秀山艦與崇明艦動態，並預置八里艦與花蓮艦併航監控，同時強調會採取必要手段，驅離騷擾台灣海域的中國船舶。

  • 吳釗燮指出，中國沿第一島鏈的大規模海上動員是擴張主義訊號，且台灣已掌握超過110艘中國軍艦及海警船，數量創下歷史新高。

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