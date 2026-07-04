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谷立言喊打造台灣「無人機蜂巢」 分析：需先做好配套

記者李人岳／台北報導
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AIT處長谷立言建議台灣發展無人機蜂群，圖為德國基地上的蜂群無人機。(路透)
AIT處長谷立言建議台灣發展無人機蜂群，圖為德國基地上的蜂群無人機。(路透)

美國在台協會(AIT)處長谷立言日前喊出讓台灣成為充滿無人機的蜂巢，發揮嚇阻效果。軍事專家認為，蜂群無人機可以扮演「有眼睛的砲彈」，形成綿密的打擊火力；但軍方必須先設定作戰需求，慎選採購品項；同時政府更應引導國內廠商，建立自主的軟體開發與AI輔助決策能量。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，萬一台海開戰，可以在解放軍登陸船團距離本島100公里至70公里時，可以使用岸基反艦飛彈及海馬士多管火箭接戰，但後續要到了近岸約5公里時，才會有拖式、標槍飛彈等精準彈藥可以接敵。換言之，從距岸70公里到5公里之間，目前只能靠傳統火砲或雷霆2000多管火箭等來應付，殺傷效果有限，形同「精準火力的盲區」。

揭仲指出，若能引進大量蜂群式無人機，就能扮演「有眼睛的砲彈」，改善70公里至5公里之間的精準火力需求。無人機的彈頭破壞力雖然不如傳統反艦飛彈，但若攻擊艦艇上的通信、雷達等關鍵設備，仍可造成艦艇的作戰效率降低；即使面對登陸艇、登陸戰車，只要有足夠數量發動飽和攻擊，也能讓解放軍難以反制。

揭仲提醒，使用大量無人機雖然可以填補精準火力的空隙，但軍方必須先有效設定作戰需求，慎選採購品項；同時，若要發動大量無人載具發動攻擊，不可能再用傳統方式操控，借助AI輔助決策，才是能否實現此一構想的關鍵。

國防院副研究員舒孝煌說，軍方對於要採用哪些無人機、執行哪些任務，要採用的究竟是大、中、小型無人機應該有所認知；行政院版草案僅提出採購幾款無人機，整體而言略顯過於粗糙。他提醒，各軍種應該想清楚需要怎樣的無人機。

精華 FAQ

  • 他認為大量無人機能讓台灣形成密集且具嚇阻效果的防衛態勢，並在戰時提供更靈活的打擊手段，對敵方形成持續壓力。

  • 他指出，解放軍登陸船團距岸約70公里到5公里之間，現階段台軍可用的精準彈藥不足，主要只能靠傳統火砲或雷霆2000等火力應付。

  • 軍方必須先明確設定作戰需求，選對無人機類型與任務；政府也應協助本土廠商發展軟體與AI輔助決策，才能支撐大量無人機協同作戰。

谷立言 無人機 AIT

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