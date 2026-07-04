台灣首次「韌性演練」 備戰中國封鎖、趁強震擾亂、入侵

參加演習的警察在南投一家醫院外，手持反無人機武器對空瞄準。(路透)

從中國實施封鎖、北京利用強震製造混亂、電視播出畫面遭劫持到全面入侵，370多名政府與軍方官員本周在南投為一連串危機進行應變演練，以強化台灣備戰能力，路透記者獲准在現場直擊這場閉門演習。

這場在南投舉行的城鎮韌性演練，也是台灣首次測試，南投官員是否能與中央政府及軍方合作，在台灣遇襲情況下維持政務運作。

路透報導，台灣近年積極強化所謂「韌性」演練，讓一般民眾與官員都能為天災或戰爭等各種危機做好準備，有別於過去經常被批為流於形式、效果有限的演習。

季連成：對手就在家門口

身兼「全社會防衛韌性委員會」執行秘書的行政院政務委員季連成說：「我們的對手就在家門口，就隔著台灣海峽，距離非常近。」他說：「如果你不捍衛自己的國家，誰還會來保護你？我認為大家開始明白這件事了。」

他承認當前準備尚有許多不足之處，災難實際發生時也可能出現資源匱乏。「但這沒有關係。我們就是要觀察演練的實際情況，看看大家是否願意吸收並落實這些概念。」

這場演習首先展開為期七小時的桌上兵推，隔天轉為實地演練，包括擊落威脅發電廠的中國無人機，以及設置糧食配給站。在造成12人死亡的規模6.8地震 模擬情境下，壓力進一步加重，迫使官員同時處理災害救援、基礎設施癱瘓、民心動盪與戰時應變計畫。

醫護人員在演習中，把一處地下停車場變成戰時醫院。(路透)

在演習應變中心大螢幕上顯示的是一套由美軍研發的戰術地圖與通訊系統，為官員提供敵軍目標的即時位置。旁邊則是兩個台灣政府的平台，透過互動式地圖與圖示，以視覺化方式呈現擴大中的危機，其中包含救護車與其他物資的調度移動。這也凸顯了今年演習的核心重點：更深層的軍民整合。

林飛帆：讓對手慎思開戰

「全社會防衛韌性委員會」副執行秘書暨國安會副秘書長林飛帆指出，各級後備指揮部已與各地方政府直接協調。

林飛帆說：「我們要向對手傳達明確訊息：當他們發現台灣社會已做好準備，將不得不慎思是否要對台發動代價如此高昂，卻未必能成功的戰爭。」

官員表示，這次演練自烏克蘭與中東戰爭吸取經驗，更貼近緊急應變人員與關鍵基礎設施業者可能面臨的實際狀況，例如將醫院運作移至地下、讓專業駭客攻擊政府網路和網站並進行壓力測試。

其中一個演練情境是中國無人機襲擊應變中心，導致75名官員下落不明，迫使當局啟動應變計畫，緊急開設備用指揮所。

一名參與演習的官員表示：「我們無法讓大家真的經歷戰爭，只能透過情境協助眾人了解，戰爭極其殘酷──所有情況都會非常嚴峻急迫。」「如果和平時期沒有做好這些準備，事到臨頭就無法應對。」

南投成後方基地

南投官員這次還被賦予一項重大戰略任務：在前線部隊與解放軍作戰時，將這個台灣境內唯一內陸縣變成「後方基地」，供其他縣市民眾疏散避難，並作為各項應變工作的備援運作基地。

全台各地數十個政府基層單位也透過直播參與演習，即時回應各種情境與應變中心指揮官接連提出的問題。

官員被問及關於基層單位的各種備戰細節，從地方政府能立刻動員多少役齡男性，到縣內目前有多少罐裝嬰兒奶粉庫存，無所不包。

這場演習也測試了地方當局如何應對資訊戰。隨著情境推進，中國的惡意假訊息（disinformation）與破壞行動成為焦點。

在假想情境中，地方電視台播出訊號一度遭劫持，畫面切換成北京的宣傳內容，街頭也出現傳播錯誤訊息（misinformation）的傳單。這與台劇「零日攻擊」的場面如出一轍。

官員舉辦模擬記者會進行演練，參與者也接受辨識錯誤訊息的訓練。一名領導社區應變團隊的75歲里長表示，這次的演練讓他學到如何分辨真假資訊。他還說：「如果對岸發動攻擊，一定會用人工智慧（AI）散播假訊息。」