陸民族團結法生效 邱垂正：衝突對立難免

陸委會主委邱垂正3日針對大陸民族團結進步促進法，接受媒體專訪表示習近平透過該法取得延任正當性。圖為先前邱垂正出席政治大學活動。（記者陳宥菘／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 中國民族團結進步促進法生效後，美歐憂其侵害少數民族權利，邱垂正則指其延伸對台法律戰，將提高兩岸交流管理成本。

中國大陸7月1日上路的民族團結進步促進法，引發美國與歐盟 關切。陸委會主委邱垂正3日則說，中共 對台法律戰進入新階段，未來政府在管理兩岸交流「成本會特別高，衝突對立也是在所難免」，反制作為要從公務人員教育訓練開始。

據德國之聲，歐盟發言人7月2日在聲明中表示，新法規可能會進一步限制少數民族在文化、語言和宗教方面的權利。歐方也對該法規的域外適用表示關切。

另據中央社，美國國務院 一名發言人透過電子郵件以背景方式回覆表示，這項「有問題的」法律向個人、機構和組織（包括中國境外者）強加廣泛的義務，要求積極推動中共的「民族團結」議程，否則將面臨中國當局報復。

針對美國和歐盟對上述法律的關切，大陸外交部發言人郭嘉昆3日在例行記者會上答問時表示，「有關國家抱守意識形態偏見，出於政治操弄，對中國經濟社會發展和人權治理成就視而不見，以偏概全，惡意詆毀中國民族政策，炮製散播虛假信息，粗暴干涉中國內政，破壞中國民族團結，中方對此堅決反對」。

郭嘉昆說，大陸敦促有關國家尊重基本事實，停止散布謊言，停止炒作所謂民族問題、干涉中國內政。

陸委會主委邱垂正3日接受廣播媒體訪問時表示，這部法律可以說是用民族團結的外衣包裝強制統一的內涵。對所有台灣人民而言，這個是強加強制統一的法律義務。

他表示，過去中共2005年「反分裂國家法」最主要是反對台獨的，現在這個法律出來，可以說中共對台的法律戰進入到一個新的階段。也就是說從反對台獨，強制統一的一個進階的階段。

他說，兩岸交流最主要是去統戰化、去政治化、去風險化。如今促統被中共視為法律義務，所有交流都要有促統的任務，所以這個就變成會「非常的對立、非常的衝突」。所以未來我們（陸委會）在管理兩岸交流「成本會特別高，衝突對立也是在所難免」。

國台辦發言人朱鳳蓮2日已回應，陸委會對此法的有關說法完全是造謠抹黑，故意混淆視聽，編造所謂風險恐嚇台灣民眾，製造「寒蟬效應」。