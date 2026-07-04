我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

陸民族團結法生效 邱垂正：衝突對立難免

記者廖士鋒／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸委會主委邱垂正3日針對大陸民族團結進步促進法，接受媒體專訪表示習近平透過該法取...
陸委會主委邱垂正3日針對大陸民族團結進步促進法，接受媒體專訪表示習近平透過該法取得延任正當性。圖為先前邱垂正出席政治大學活動。（記者陳宥菘／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

中國民族團結進步促進法生效後，美歐憂其侵害少數民族權利，邱垂正則指其延伸對台法律戰，將提高兩岸交流管理成本。

中國大陸7月1日上路的民族團結進步促進法，引發美國與歐盟關切。陸委會主委邱垂正3日則說，中共對台法律戰進入新階段，未來政府在管理兩岸交流「成本會特別高，衝突對立也是在所難免」，反制作為要從公務人員教育訓練開始。

據德國之聲，歐盟發言人7月2日在聲明中表示，新法規可能會進一步限制少數民族在文化、語言和宗教方面的權利。歐方也對該法規的域外適用表示關切。

另據中央社，美國國務院一名發言人透過電子郵件以背景方式回覆表示，這項「有問題的」法律向個人、機構和組織（包括中國境外者）強加廣泛的義務，要求積極推動中共的「民族團結」議程，否則將面臨中國當局報復。

針對美國和歐盟對上述法律的關切，大陸外交部發言人郭嘉昆3日在例行記者會上答問時表示，「有關國家抱守意識形態偏見，出於政治操弄，對中國經濟社會發展和人權治理成就視而不見，以偏概全，惡意詆毀中國民族政策，炮製散播虛假信息，粗暴干涉中國內政，破壞中國民族團結，中方對此堅決反對」。

郭嘉昆說，大陸敦促有關國家尊重基本事實，停止散布謊言，停止炒作所謂民族問題、干涉中國內政。

陸委會主委邱垂正3日接受廣播媒體訪問時表示，這部法律可以說是用民族團結的外衣包裝強制統一的內涵。對所有台灣人民而言，這個是強加強制統一的法律義務。

他表示，過去中共2005年「反分裂國家法」最主要是反對台獨的，現在這個法律出來，可以說中共對台的法律戰進入到一個新的階段。也就是說從反對台獨，強制統一的一個進階的階段。

他說，兩岸交流最主要是去統戰化、去政治化、去風險化。如今促統被中共視為法律義務，所有交流都要有促統的任務，所以這個就變成會「非常的對立、非常的衝突」。所以未來我們（陸委會）在管理兩岸交流「成本會特別高，衝突對立也是在所難免」。

國台辦發言人朱鳳蓮2日已回應，陸委會對此法的有關說法完全是造謠抹黑，故意混淆視聽，編造所謂風險恐嚇台灣民眾，製造「寒蟬效應」。

精華 FAQ

  • 歐盟與美國都表達疑慮，認為該法可能限制少數民族在文化、語言與宗教上的權利，且其域外適用可能要求境外個人與機構配合中共政策。

  • 他認為這是以民族團結包裝強制統一，等同把促統變成法律義務，顯示中共對台法律戰進入新階段，未來交流與管理都會更對立。

  • 中國外交部表示，有關國家帶有意識形態偏見，惡意詆毀中國民族政策並干涉內政，要求停止散布謊言、炒作民族問題與破壞民族團結。

歐盟 國務院 中共

上一則

中選會委員補提名 沈淑妃等三人再遭藍白封殺

下一則

每天花3小時處理傷口、綁繃帶練爵士鼓… 罕病生獲總統教育獎

延伸閱讀

美歐關切中國民族團結法限制少數民族權利 中：堅決反對

美歐關切中國民族團結法限制少數民族權利 中：堅決反對
中國「民族團結進步促進法」 7/1上路 多國政府高度關切

中國「民族團結進步促進法」 7/1上路 多國政府高度關切
中國民族團結法引國際反彈 美日歐盟聯合國齊聲譴責

中國民族團結法引國際反彈 美日歐盟聯合國齊聲譴責
陸委會批北京民族團結法概念模糊 賴出席軍校畢典提互不隸屬

陸委會批北京民族團結法概念模糊 賴出席軍校畢典提互不隸屬

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

2026-07-02 00:37
台立委收賄案。(本報系資料照)

台史上最大立委貪汙… 收賄施壓SOGO案 二審定8/21宣判

2026-06-30 11:07
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51
立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待，不但與美國國務院、國防部和白宮國安會等官員會面，據本報記者獨家獲得訊息指出，韓國瑜26日上午還單獨與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。圖為韓國瑜在返台前，為長榮的華府-台灣直飛首航剪綵。記者陳熙文／攝影

獨／韓國瑜結束訪美行程 返台前會晤美眾院議長

2026-06-26 15:50

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查
滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐