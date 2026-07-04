陸讚賞宏國外長駁與台復交 谷立言鼓勵拉美領袖訪台友邦

美國在台協會（AIT）處長谷立言（左）在其領英（LinkedIn）平台發文鼓勵拉美新領袖們造訪巴拉圭和瓜地馬拉等國；圖為谷立言在台北市天母棒球場慶祝美國建國250周年，與副總統蕭美琴（中）擔任開球與打擊嘉賓，前總統蔡英文（右）也應邀前往。（取材自蔡英文threads）

AI摘要 文章摘要整理： 宏都拉斯外長否認與台灣接觸後，北京表態讚賞並強調一個中國原則；同時AIT處長谷立言鼓勵拉美新領袖訪台友邦，了解台灣合作模式。

三年前與台斷交的宏都拉斯，半年前該國舉行總統選舉，媒體報導選前該國候選人、現已當選總統的阿斯夫拉稱其當選後會與中華民國 復交，不過宏都拉斯外長近日已稱與台沒有接觸，復交一事恐告吹。對此，中國大陸外交部3日表示讚賞，並稱雙邊關係在一個中國原則基礎上快速發展，務實合作取得豐碩的成果。

3日在大陸外交部記者會上，有媒體提問近日台灣外交部長表示正同宏都拉斯接觸，推進復交。巴拉圭總統貝尼亞訪問台灣時表示鼓勵宏都拉斯關注巴拉圭同台灣的夥伴關係。但近日，宏都拉斯外長阿圭羅表示，宏方已就台宏接觸說法闢謠，重申雙方沒有接觸。

對此，大陸外交部發言人郭嘉昆3日表示，「我們對阿圭羅外長的積極涉華表態表示讚賞」。

他稱，一個中國原則是國際社會普遍共識、國際關係基本準則，是國際大義、人心所向、大勢所趨。「台當局逆勢而動，一切台獨分裂行徑注定將是徒勞的，只會自取其辱」。

他說，事實充分證明，中宏建交符合兩國和兩國人民根本和長遠利益。中方願在一個中國原則基礎上，推動中宏關係不斷向前發展，更好惠及兩國人民。

台灣外交部發言人蕭光偉6月30日已嚴正駁斥陸方，並稱中國大陸以虛假承諾與空洞口號騙取宏都拉斯外交轉向，但卻使宏國面臨產業急速崩潰、人民嚴重失業及雙邊貿易失衡，「這才是真正的欺世謊言」。

此外，美國在台協會（AIT）處長谷立言上月30日邀請外交部長林佳龍等官員，與拉丁美洲及加勒比海地區友邦駐台大使共同出席友誼茶會，討論台美及友邦合作夥伴關係，並重申推動台灣有意義參與國際社會的共同承諾。谷立言在其領英（LinkedIn）平台發文指出，鼓勵拉美近期當選、支持自由市場的新領袖們造訪巴拉圭和瓜地馬拉等國，了解與台灣合作能如何創造經濟機會，而非形成依賴。

外交部透過新聞稿表示，各方在茶會中就深化台美合作、友邦合作夥伴關係與促進台灣有意義參與國際社會等議題交換意見。AIT在臉書指出，為進一步推動此願景，美國與台灣將持續善用美國國際開發金融公司（DFC）與台灣國際合作發展基金會（ICDF）的合作架構，以因應災害整備、公共衛生及供應鏈韌性等至關重要的跨境挑戰。

谷立言指出，在這場茶敘中，外交部長林佳龍分享台灣在巴拉圭打造AI資料中心、協助貝里斯培訓醫護人員等，也介紹台灣的無人機外交計畫，透過訓練並提供盟邦無人系統，來協助他們打擊掠奪性的漁船及毒品恐怖分子，也能把藥品運送到偏遠村落。

谷立言提到30日的這場茶敘，以及本月1日的國合會30周年活動。他說，台灣從美援的受贈國，如今發展成為科技與工業重鎮，對於西半球希望透過自由市場與民主制度，加速經濟發展、改善人民生活的國家而言，台灣不失為典範；谷立言表示，「我也鼓勵拉丁美洲近期當選、支持自由市場的新任領袖們拜訪巴拉圭、瓜地馬拉等國，親身了解與台灣合作如何能創造經濟機會，而非形成依賴。」