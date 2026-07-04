川普六嗆台偷晶片 放話奪回60%產能

美國總統川普接受CNBC主持人柯能（Joe Kernen）專訪，第六度聲稱台灣幾乎把「100%的業務」都拿走。（路透資料照片）

美國總統川普 2日接受CNBC主持人柯能（Joe Kernen）專訪時，第六度聲稱台灣幾乎把「100%的業務」都拿走，並表示美國將擁有60%的晶片產能。

根據CNBC公布的逐字稿，柯能提到，有報導指出，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）正討論讓政府持有該公司5%的股份。對此，川普沒有正面回應，轉而提到自己曾要求英特爾 讓政府取得公司10%的股份，還說：「很多人不知道，也沒有人談論這件事。」

川普接著表示，英特爾當時「遇到了一些問題，受創非常嚴重」，而過去歷任總統都沒有祭出關稅。他接著說：「台灣幾乎把100%的業務都拿走了。主要是台灣，南韓也拿走了一點，但主要還是台灣。」

他說：「我當時就說，如果我是總統，這種事絕對不會發生。台灣絕不會處於今天這樣的地位。」

川普接著說，台灣現在的處境有點脆弱，而他正讓晶片業者全部搬回美國，「等到我卸任時，或者接近卸任時，我認為我們將擁有40%、50%，甚至60%的晶片產能」。

川普還說，美國過去幾乎沒有晶片產能，也已不再生產晶片，但晶片製造商正在亞利桑那州興建工廠，尤其全球最大的公司正在建廠。「他們正離開台灣，為了興建這些設施，他們正在興建規模最大的工廠。我認為，我們將掌握相當高比例的晶片產能。」

台北中國時報報導，川普第6度發言再稱，台灣拿走100％晶片產業，誓言在卸任前讓美國掌握全球40％至60％的晶片製造。對此，台灣學者直指，這是由於美國人民不滿意川普政府經濟表現，為了期中選舉，川普必須展現淺顯易懂的政績，而「把被偷走的產業拿回來」正是最直白的論述，加上台灣安全依賴美國，關稅與投資談判又在進行，正好是最容易被操作的對象。