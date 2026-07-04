朝野4版本無人機條例同付委 綠籲韓國瑜實質支持政院版

立法院3日上午召開院會，在處理報告事項時，朝野黨團無異議，將國民黨團所提「國防自主無人載具科技發展及採購條例草案」、民眾黨團所提「強化國防自主暨無人機產業發展條例草案」，交付立法院經濟、外交及國防、財政委員會審查。圖為民進黨立委在議場中舉牌喊口號表達立場。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 立法院昨日將政院版與朝野四個無人機條例草案付委審查，政院版主張以特別條例長期支援採購與產業，綠營並呼籲韓國瑜表態支持。

行政院及立法院藍白黨團先後提出無人機特別條例，立法院會昨日將三個版本草案，連同民進黨 立委林楚茵領銜提案的草案，一併交付經濟、外交國防及財政等三委員會聯席審查。民進黨立委鍾佳濱的版本未能同時付委，下周會用政院特別預算架構再提一次。此外，國民黨 立委賴士葆也計畫下周提案。

行政院在6月18日通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限2100億元（台幣，下同），從今年8月起至2031年底，籌購濱海監偵型、濱海攻擊型無人機及自殺無人艇，總數近21萬架。不過上周經過表決，在藍白人數優勢下遭暫緩列案。

藍白黨團在6月30日分別提出「國防自主無人載具科技發展及採購條例」和「強化國防自主暨無人機產業發展條例」草案，昨日併同行政院版草案，以及林楚茵連署的「國防自主無人載具採購特別條例草案」一併付委。

國民黨版草案匡列預算2400億元，以公務預算分6年編列，每年400億元；明定國產化比率要在4年內達到8成以上。民眾黨版同樣要求回歸年度預算，未設預算上限，明定行政院應設置「國家無人機產業發展戰略特別委員會」。

民進黨表示，無人機產業具備高度戰略價值，亟需長期且穩定的政策引導與預算支持，若將相關經費全數塞入年度總預算，恐使產業年年面臨立法院延宕刪凍的政治風險，台灣業者根本無法安心進行長期投資。此外，若硬將每年約400億元的無人機經費匡列於常態年度預算中，勢必會嚴重排擠社福、教育及地方建設等重要民生經費。

民進黨呼籲，立法院長韓國瑜 訪美時，亦曾喊出台灣應大力發展無人機，期盼韓能言行一致，盡速協調並完成總預算審查，並實質支持行政院版無人機條例，共同捍衛台灣的產業優勢與國防實力。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，藍白方向一致，版本會協調。