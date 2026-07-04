我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

台積電效應 台將增設駐鳳凰城辦事處 美國務院表歡迎

記者張文馨陳熙文／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著台積電赴美設廠帶動大量台灣工程師與供應鏈進駐亞利桑那州，當地台灣人口與僑務需...
隨著台積電赴美設廠帶動大量台灣工程師與供應鏈進駐亞利桑那州，當地台灣人口與僑務需求快速增加，台灣外交部決定在亞州增設辦事處。（中央社）

中華民國外交部發布新聞稿表示，為強化服務我國在美台商及僑民，並促進雙向投資，決定在美國亞利桑納州鳳凰城設立「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」，目前各項籌備工作正進行中。據了解，第一任的鳳凰城經文處長將由現任外交部長林佳龍辦公室主任焦國恩出任。

焦國恩的雙胞胎弟弟焦國祐現任北美司副司長，是罕見的兄弟檔。

駐鳳凰城辦事處成立後，未來台灣在美國館處數量將達14處，包括現有的華府、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休士頓、芝加哥、檀香山、丹佛、邁阿密及關島。

美國國務院對此表示歡迎。

台積電2022年底赴亞利桑納設廠，並數度擴大投資規模。台外交部長林佳龍早早透露，考慮在亞利桑納州設立新辦事處。

外交部指出，鳳凰城為亞利桑納州首府，也是美國西南部快速發展的重要城市；隨著台灣半導體及相關供應鏈廠商陸續赴當地擴大投資，鳳凰城已逐步形成具規模且富戰略意義的科技產業聚落，成為台美攜手打造可信賴、高韌性科技產業鏈的重要基地。

新聞稿指出，考量台美高科技產業合作新布局、亞利桑納州及周邊地區台商與僑民人數增加，以及台灣與美國各州、市政府互動日益密切，決定在鳳凰城新設辦事處；未來駐鳳凰城辦事處將有助強化台灣與亞利桑納州及鳳凰城市政府的聯繫，及時回應台商投資及營運需求，並促進雙方在經貿、科技、供應鏈、文教及人民交流等領域的合作。

中華航空去年底已開航台北直飛鳳凰城航線，每周三班。

據報導，台積電的亞利桑納廠至少3000名工程師，很多來自台灣，也已自成一個台灣聚落。

川普總統近日不斷談到晶片，川普表示台積電在亞利桑納州廠將擴增一倍，川普也自稱在他卸任前，美國晶片的全球市占率會有40%到60%，台積電對此並不評論；川普對於占比的說法也不斷出現變化。

精華 FAQ

  • 主要是為了強化服務在美台商與僑民，並因應台積電與供應鏈赴亞利桑納投資後的需求，同時促進雙向投資與地方交流合作。

  • 設立後，台灣在美國的館處數量將達14處，包含華府、紐約、洛杉磯、舊金山等既有據點，以及新成立的鳳凰城辦事處。

  • 鳳凰城辦事處可加強與亞利桑納州及鳳凰城市政府聯繫，及時回應台商投資與營運需求，並推動經貿、科技、供應鏈與文教交流。

台積電 華府 波士頓

上一則

朝野4版本無人機條例同付委 綠籲韓國瑜實質支持政院版

下一則

被指與盧秀燕有心結 鄭麗文：見不得國民黨好 太陽多是好事

延伸閱讀

台灣將設鳳凰城辦事處 美國務院：促進美台經濟關係

台灣將設鳳凰城辦事處 美國務院：促進美台經濟關係
台外交部將設駐鳳凰城辦事處 AIT：體現美台情誼

台外交部將設駐鳳凰城辦事處 AIT：體現美台情誼
韓國瑜：台積是那滴奶油 產業將如螞蟻被吸引前往發展

韓國瑜：台積是那滴奶油 產業將如螞蟻被吸引前往發展
台積電效應 鳳凰城房市由賣方轉向僵持 買方選擇變多了

台積電效應 鳳凰城房市由賣方轉向僵持 買方選擇變多了

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

2026-07-02 00:37
台立委收賄案。(本報系資料照)

台史上最大立委貪汙… 收賄施壓SOGO案 二審定8/21宣判

2026-06-30 11:07
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51
立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待，不但與美國國務院、國防部和白宮國安會等官員會面，據本報記者獨家獲得訊息指出，韓國瑜26日上午還單獨與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。圖為韓國瑜在返台前，為長榮的華府-台灣直飛首航剪綵。記者陳熙文／攝影

獨／韓國瑜結束訪美行程 返台前會晤美眾院議長

2026-06-26 15:50

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查
滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐