川習會後憂兩岸衝突 彭博：台灣富豪避險 資產移新加坡

新加坡地標魚尾獅。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 彭博指出，川習會後兩岸風險引發台灣富豪加速避險，紛紛將資產、家族辦公室與下一代規劃轉往新加坡。

彭博二日報導，根據八位台灣富豪及20多位台灣富豪顧問，包含律師與外部資產管理人的訪談，逾三分之二受訪者認為，鑑於兩岸關係惡化，必須採取守住個人財富的作為。在5月「川習會 」後，相關憂慮進一步升高。報導提到，台灣富豪圈正悄悄將部分資產、家族辦公室和下一代安排轉往新加坡 ，以防萬一爆發地緣衝突。

新加坡政治穩定且稅率低，更重要的是比香港 更能避開台海戰爭風險，因而成為台灣離岸財富最受青睞的避風港。旭榮集團執行董事黃冠華說，尋找離岸據點保障家族事業時，曾考慮香港及杜拜等地，最後選擇新加坡；台海緊張，是促使他採取行動的主因之一。新加坡最近核准他設立企業辦公室的申請，他也取得就業准證。

黃冠華形容說，此一布局就像有萬一時，飛機有個能降落的地方，降落時至少還有資產在身邊，而不是像難民一無所有地逃走，「我非常以身為台灣人為榮。但我們仍得面對難以預測的地緣政治風險，要有所準備」。

這波資產移動的背後，是亞洲的人工智慧（ＡＩ）熱潮。根據瑞銀資料數據，台灣現有約77.2萬位的百萬美元富豪，已超過香港62.8萬人。

玉山銀行與台灣安侯建業聯合會計師事務所報告也顯示，過去三年新加坡已超越香港，成為台灣離岸財富的首選目的地。台灣人在新加坡持有的資產約台幣10.4兆元，已超過在香港的台幣9.6兆元，這還不包括房地產。

台企也開始將新加坡納入長期布局。李奧國際集團今年稍早宣布，計畫將全球總部遷至新加坡，並設立家族辦公室，目標為家族的下一個百年擘畫。

35歲台灣富豪「丹尼」也說，三年前就申請在新加坡開設辦公室，他計畫在新加坡設立家族辦公室後就搬到當地，為他兩名子女未來20年尋找更穩定的生活環境，「台灣政局太危險，風險太高」。