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川習會後憂兩岸衝突 彭博：台灣富豪避險 資產移新加坡

編譯盧思綸／台北3日電
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新加坡地標魚尾獅。(美聯社)
新加坡地標魚尾獅。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

彭博指出，川習會後兩岸風險引發台灣富豪加速避險，紛紛將資產、家族辦公室與下一代規劃轉往新加坡。

彭博二日報導，根據八位台灣富豪及20多位台灣富豪顧問，包含律師與外部資產管理人的訪談，逾三分之二受訪者認為，鑑於兩岸關係惡化，必須採取守住個人財富的作為。在5月「川習會」後，相關憂慮進一步升高。報導提到，台灣富豪圈正悄悄將部分資產、家族辦公室和下一代安排轉往新加坡，以防萬一爆發地緣衝突。

新加坡政治穩定且稅率低，更重要的是比香港更能避開台海戰爭風險，因而成為台灣離岸財富最受青睞的避風港。旭榮集團執行董事黃冠華說，尋找離岸據點保障家族事業時，曾考慮香港及杜拜等地，最後選擇新加坡；台海緊張，是促使他採取行動的主因之一。新加坡最近核准他設立企業辦公室的申請，他也取得就業准證。

黃冠華形容說，此一布局就像有萬一時，飛機有個能降落的地方，降落時至少還有資產在身邊，而不是像難民一無所有地逃走，「我非常以身為台灣人為榮。但我們仍得面對難以預測的地緣政治風險，要有所準備」。

這波資產移動的背後，是亞洲的人工智慧（ＡＩ）熱潮。根據瑞銀資料數據，台灣現有約77.2萬位的百萬美元富豪，已超過香港62.8萬人。

玉山銀行與台灣安侯建業聯合會計師事務所報告也顯示，過去三年新加坡已超越香港，成為台灣離岸財富的首選目的地。台灣人在新加坡持有的資產約台幣10.4兆元，已超過在香港的台幣9.6兆元，這還不包括房地產。

台企也開始將新加坡納入長期布局。李奧國際集團今年稍早宣布，計畫將全球總部遷至新加坡，並設立家族辦公室，目標為家族的下一個百年擘畫。

35歲台灣富豪「丹尼」也說，三年前就申請在新加坡開設辦公室，他計畫在新加坡設立家族辦公室後就搬到當地，為他兩名子女未來20年尋找更穩定的生活環境，「台灣政局太危險，風險太高」。

精華 FAQ

  • 報導稱，受訪富豪普遍認為兩岸關係持續惡化，地緣衝突風險上升，因此必須先守住個人財富。川習會後，對台海局勢的不安進一步升高，促使他們加快資產轉移與海外布局。

  • 新加坡被視為政治更穩定、稅率較低的離岸據點，且相較香港更能避開台海戰爭風險。對重視家族資產安全的台灣富豪而言，新加坡兼具避險、設立家族辦公室與長期生活規劃等優勢。

  • 包括將部分資產轉往新加坡、申設企業辦公室與家族辦公室，並安排下一代在當地生活與發展。部分台企也把新加坡納入全球總部與長期百年傳承規劃，作為風險分散與資產保全手段。

川習會 新加坡 香港

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