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台積增資美200億美元獲准 就近服務蘋果等大客戶

記者江睿智／台北3日電
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台積電砸200億美元增資美國亞利桑那廠。(本報資料照片)
台積電砸200億美元增資美國亞利桑那廠。(本報資料照片)

經濟部投資審議會昨（2）日通過，台積電以200億美元（約新台幣6,382億元）增資美國亞利桑那廠（TSMC ARIZONA CORPORATION），用以建置12吋晶圓廠及先進封裝廠。

業界看好，隨著投審會審議通過，台積電美國廠銀彈上膛，後續擴產將更順遂，擴大「美國製造」布局，就近服務蘋果、Nvidia輝達（另稱英偉達）、超微高通等北美大客戶。

投審司官員表示，自2020年底至今，投審會已第六次核定台積電投資及增資美國，前後合計核定440億美元。官員表示，投審會審查的是TSMC ARIZONA資本額、股本；至於台積電承諾美國總統川普投資1,650億美元，也有可能是來自海外借款，不一定須經過投審會審查。

經濟部投審會昨日通過兩件、新台幣67.4億元僑外投資案；及七件、共230.5億美元對外投資案，其中包括台積電、台塑、廣達、光寶等案對美投資。

對外投資案方面，除通過台積電以200億美元增資亞利桑那廠，昨日也通過廣達以6億美元對外投資英屬開曼群島商QUANTA INTERNATIONAL LIMITED，轉投資美國QUANTA MANUFACTURING INCORPORATION，從事電腦及周邊設備組裝加工業務。

光寶則以9.1億美元增資美國LITE-ON, INC.，從事經營光電產品、伺服器電源解決方案及電源產品銷售及製造業務。

南亞科以10億美元增資英屬維京群島商NANYA TECHNOLOGY INTERNATIONAL, LTD.，主要投資於美元定存，降低外匯避險成本。

台燿以16億泰銖（約4,948.2萬美元）增資泰國TAIWAN UNION TECHNOLOGY（THAILAND）CO., LTD.，從事經營生產銅箔基板（CCL）、黏合片（PP）。

傳產業者也積極布局美國，台塑以原持有美國台塑工業美國公司（FORMOSA INDUSTRIES CORPORATION）全部股權作價2.9億美元，認購取得美國台塑美國公司（FORMOSA PLASTICS CORPORATION, USA）增資新股，昨日也獲投審會通過。

富邦人壽以約1.4億英鎊（約1.9億美元）增資英屬澤西島FUBON MTL PROPERTY（JERSEY） LIMITED，從事不動產租賃業務。

精華 FAQ

  • 本次核准金額為200億美元，將投入台積電美國亞利桑那廠，主要用於建置12吋晶圓廠與先進封裝廠，支撐後續擴產需求。

  • 投審會官員表示，自2020年底以來已第六次核定台積電赴美投資與增資，前後累計核定金額達440億美元，顯示布局持續擴大。

  • 同日獲准的還包括廣達對美國製造投資、光寶增資美國子公司、台塑赴美擴產，以及南亞科、台燿與富邦人壽等多項海外布局案。

超微 台積電 高通

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