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谷立言：打造台灣成無人機蜂巢 更有效嚇阻衝突

記者陳敬丰／台中3日電
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美國在台協會AIT處長谷立言2日表示，美國期待與台灣合作推動無人機產業，除帶動商...
美國在台協會AIT處長谷立言2日表示，美國期待與台灣合作推動無人機產業，除帶動商機，「沒什麼比把台灣變成無人機的蜂巢，更能有效嚇阻衝突」。（記者黃仲裕／攝影）

台中市政府與美國在台協會AIT昨在台中市舉辦無人機產業與海外商機論壇，這是台美首次共同舉辦。AIT處長谷立言表示，美台經濟夥伴關係的下個篇章就從台中開始，不僅創造商機與就業，更為台灣提供安全保障，「沒有什麼比把台灣變成充滿空中、水面與水下無人機的蜂巢，更能有效嚇阻衝突」。

台中市長盧秀燕致詞時則向中央喊話，中部有無人機生產、製造、研發的五大產業鏈，有成熟的製造量能，中央應更看重台中，把更多資源投入以台中為主的中台區塊，為台灣打造下一座護國神山。

谷立言說，他常來台中，相信美台經濟夥伴關係的下個篇章就從這裡開始；美台夥伴關係在AI領域尤其明顯，幾乎每項推動美國科技的成果，背後都有一顆台灣晶片；AI和半導體產業帶動美台雙向貿易爆炸性成長，Nvidia輝達（另稱英偉達）在台北設立研發中心、台積電在亞利桑那州興建晶圓廠，台中正嶄露頭角，基於美台共同推動的三項要務。

谷立言指出，台灣有科技實力與生產能力，無人機有機會成為台灣下個世代的代表性產業；這一切不會自然發生，正如台灣四十年前發展半導體產業，要有策略、有計畫投入資源，讓產品順利進入全球市場，不僅限於空中、還有海上無人機，在商業或印太地區防衛，都會是關鍵科技。

谷立言表態，美國非常期待和台灣成為攜手前行的夥伴，美國可以協助台灣與民主世界的客戶連結，也歡迎台灣企業到美國投資，AIT已贊助兩家無人機產業代表赴美交流。

盧秀燕則強調，台中坐擁晶片、光學、航太、材料、精密機械等五大產業鏈，有最優秀人才，把關鍵零組件作到全世界最好、供應鏈最完整，從研發創新、規畫設計、精密製造、材料科技、人工智慧系統整合到後端服務，這是中部優勢。盧秀燕說，今天美國、日本、歐洲都在積極布局無人機產業，台中與彰化、南投、雲林、嘉義、苗栗等，都願意成為國際合作的夥伴。她也呼籲立法院共同推動無人載具發展條例，提供完整法制與政策支持。

中部無人機相關產業業者指出，中部有成熟產業鏈，但欠缺大型試飛場，因為牽涉到禁航區法規，若沒有試飛場，就無法試飛與調校。田屋科技董事長張成榮說，中部亟待補充無人機測試和驗證產業，須建立風洞測試場與相關設備，得靠政府協助。

精華 FAQ

  • 谷立言認為台灣具備科技實力與製造能力，無人機有望成為下一個世代的代表性產業，但必須像四十年前發展半導體一樣，有策略地投入資源，才能順利進入全球市場。

  • 他主張把台灣打造為充滿空中、水面與水下無人機的蜂巢，認為這不僅能創造商機與就業，也能提升防衛嚇阻力，降低衝突發生的可能，對印太安全尤為重要。

  • 業者表示中部雖有完整產業鏈，卻缺乏大型試飛場，受禁航區法規限制，導致無法充分測試與調校；因此希望政府協助建立試飛、驗證及風洞測試等配套設施。

谷立言 無人機 AIT

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