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台灣真正危機不是2027而是2028？學者：北京恐用新招 美未做好準備

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平陪同下參觀北京中南海花園。(美聯...
美國總統川普（右）5月15日在中國國家主席習近平陪同下參觀北京中南海花園。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

白蘭斯警告，台海風險不只在2027，2028年台灣大選與美國分心時點，可能成為北京以軍事或海關隔離施壓的關鍵危機。

彭博資訊2日刊登約翰霍普金斯大學教授白蘭斯（Hal Brands）專欄文章指出，西太平洋正出現不祥徵兆，而美國還沒有做好準備。

他寫道，中國海警日前在台灣東部附近國際水域聯繫3艘船隻，要求說明出發地與目的地。雖然沒有攔截船隻，卻是在主張自己有權對台灣附近海上交通進行執法，或許是在預演一場可能只剩一、兩年就會到來的重大危機。

許多中國觀察家擔心，台海危機可能在2027年爆發。美國情報機構指出，中共總書記習近平已命令解放軍在2027年前做好對台行動準備。不過，白蘭斯認為，真正的關鍵時刻可能是2028年1月，屆時台灣將舉行總統大選，習近平也可能決定攤牌。

白蘭斯指出，目前局勢看似平靜，美中關係也因習近平與美國總統川普5月北京會晤、承諾維持「建設性戰略穩定」而暫時降溫，但這只是表象。習近平正建立足以征服台灣、迫使兩岸統一的軍事力量，並持續透過軍事演習、網路攻擊、假訊息與間諜活動等灰色地帶手段施壓，使這場多戰線心理戰逐漸常態化。

白蘭斯認為，中國的目標是不戰而勝，同時準備在必要時動用武力。習近平希望削弱台灣民眾士氣，動搖對美國支持的信心，讓一個孤立且脆弱的社會最終接受被迫統一，而且愈快愈好。73歲的習近平時間有限，因此需要讓一個願意配合的台灣政府上台，也使2028年總統大選成為關鍵引爆點。

中國宣傳機構將賴清德總統形容為支持台獨的激進人士。如果賴清德以主權議題凝聚民進黨支持者，習近平可能透過飛彈試射、大規模軍演等更強烈的脅迫手段影響選舉，向台灣民眾展示賴清德連任將帶來另外4年的危險。

不過，自2016年以來，北京施壓反而使台灣選民遠離中方偏好的候選人。因此，若選舉結果不如習近平所願，他也可能採取更強硬的回應。

白蘭斯指出，習近平屬意的候選人是國民黨主席鄭麗文，白蘭斯形容她「天真到令人憂心」。鄭麗文在僅限國民黨黨員參與的不公開投票中當選黨主席，並阻擋部分因應中國威脅的特別預算，可能使原本就因國安議題而不信任國民黨的中間選民更加反感。

他認為，賴清德仍可能以些微差距連任；或國民黨撤換鄭麗文，改推更審慎的候選人勝選。無論哪種結果，台灣都不會依照習近平希望的速度與程度推動統一，挫折感可能促使北京進一步升高施壓。

白蘭斯認為，習近平未必需要發動入侵，也可能實施所謂「海關隔離」（customs quarantine），例如干擾往返台灣的空運與海運，甚至要求前往台灣的船舶先赴中國通關，以證明中國能輕易使台灣窒息，而美國卻難以反制。

他指出，要打破這種隔離十分困難，因為美國既須對北京施壓，又必須避免衝突升級。而川普去年在貿易戰中的讓步，也使北京認為華府不願承擔脅迫競爭的風險。

此外，川普已釋出對台海危機興趣不大的訊號，放慢對台軍售進度，以免影響預計9月舉行的新一輪川習會；美國國防部也更專注於中國入侵台灣，而非灰色地帶情境。到了2028年初，美國又將忙於自身大選，習近平可能趁華府分身乏術之際加大施壓，希望擊垮台灣。

白蘭斯認為，美國應完成原定140億美元對台軍售案，完善對中國經濟施壓選項，加強與日本及其他夥伴的協調準備，以便危機時協助台灣。華府在堅定支持賴清德政府的同時，也應避免選舉期間過度刺激北京。若2028年「建設性戰略穩定」最終演變成下一場重大台海危機，唯有堅定嚇阻與審慎外交並行，才能有效因應。

精華 FAQ

  • 他認為2028年1月台灣總統大選與美國自身選舉週期重疊，將讓北京有機會趁華府分心施壓；若選舉結果不利中方，習近平也可能升高脅迫。

  • 文章指出，北京除了軍演、飛彈試射與網攻外，還可能採取「海關隔離」，干擾台灣空運與海運，甚至要求船舶先赴中國通關，藉此讓台灣窒息。

  • 白蘭斯主張，美國應完成對台軍售、準備對中國的經濟施壓工具，並與日本等夥伴協調。同時要堅定支持台灣，但避免在選舉期間過度刺激北京。

習近平 約翰霍普金斯大學 中共

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