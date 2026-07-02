唯一南美友邦 巴拉圭不與台灣斷交 「願與中國大陸貿易」
巴拉圭重申不會因與中國貿易而放棄和台灣的外交關係，顯示其在兩岸之間維持現狀，同時南共也積極推進與歐盟及日本等經貿合作。
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巴拉圭重申不會因與中國貿易而放棄和台灣的外交關係，顯示其在兩岸之間維持現狀，同時南共也積極推進與歐盟及日本等經貿合作。
法新社報導，台灣友邦巴拉圭外交部長拉米雷斯6月30日在南方共同市場峰會表示，只要不必與台灣斷交，巴拉圭願意與中國大陸貿易。
南方共同市場在巴拉圭首都亞松森舉行峰會，拉米雷斯在會中表示：「巴拉圭並不拒絕與中國建立貿易關係，只要不牽涉關於巴拉圭與台灣既有並維持中的外交關係條件。如果條件是這樣，我們沒有任何限制。」
巴拉圭是台灣唯一的南美邦交國，也是南方共同市場成員國中唯一未與中國建交的國家。南方共同市場成員國包括阿根廷、巴西、烏拉圭、巴拉圭、玻利維亞。
中國先前敦促巴拉圭「做出正確選擇」，與台灣斷交。對於巴拉圭願與中國開展貿易，中國外交部發言人郭嘉昆1日說，希望巴拉圭政府和領導人順應歷史潮流和人民願望，早日站到歷史正確一邊，不要再自陷孤立。
台灣外交部長林佳龍昨指出，台灣跟中國也有經貿關係，只要在確定台灣跟友邦邦交關係情況下，台灣對於世界經濟貿易發展本就持開放態度，台灣友邦也會跟中國等世界各國有經貿往來。
南方共同市場與歐盟歷經25年談判，今年初簽署自由貿易協定，現正準備與日本啟動貿易談判。在峰會期間，巴西總統魯拉暗示，與中國的會談也在計畫中。
巴拉圭總統潘尼亞在本屆峰會上批評與歐盟的協議，他表示，「競爭環境並非對所有人都公平。」暗示這項協議的出口配額讓其他成員國較占優勢，使巴拉圭受到輕忽。
潘尼亞呼籲，歐盟批准協議前，應先公平分配南方共同市場成員的配額，強調這不僅是「正義問題」，也關乎集團對外可信度。
巴拉圭外交部長表示，若不牽涉與台灣斷交，巴拉圭並不拒絕和中國建立貿易關係；只要不改變既有外交關係，就沒有其他限制。 因為巴拉圭是台灣唯一的南美邦交國，也是南方共同市場中唯一未與中國建交的成員，任何態度變化都被視為重要外交訊號。 中國外交部希望巴拉圭順應潮流、早日站到所謂歷史正確一邊；台灣外交部長則強調，台灣在維持邦交前提下，也支持對外經貿往來。
精華 FAQ
巴拉圭外交部長表示，若不牽涉與台灣斷交，巴拉圭並不拒絕和中國建立貿易關係；只要不改變既有外交關係，就沒有其他限制。
因為巴拉圭是台灣唯一的南美邦交國，也是南方共同市場中唯一未與中國建交的成員，任何態度變化都被視為重要外交訊號。
中國外交部希望巴拉圭順應潮流、早日站到所謂歷史正確一邊；台灣外交部長則強調，台灣在維持邦交前提下，也支持對外經貿往來。
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