唯一南美友邦 巴拉圭不與台灣斷交 「願與中國大陸貿易」

巴拉圭欲拓對陸貿易，林佳龍稱只要不影響邦交，台灣持開放態度。（記者邱德祥／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 巴拉圭重申不會因與中國貿易而放棄和台灣的外交關係，顯示其在兩岸之間維持現狀，同時南共也積極推進與歐盟及日本等經貿合作。

法新社報導，台灣友邦巴拉圭外交部長拉米雷斯6月30日在南方共同市場峰會表示，只要不必與台灣斷交，巴拉圭願意與中國大陸貿易。

南方共同市場在巴拉圭首都亞松森舉行峰會，拉米雷斯在會中表示：「巴拉圭並不拒絕與中國建立貿易關係，只要不牽涉關於巴拉圭與台灣既有並維持中的外交關係條件。如果條件是這樣，我們沒有任何限制。」

巴拉圭是台灣唯一的南美邦交國，也是南方共同市場成員國中唯一未與中國建交的國家。南方共同市場成員國包括阿根廷 、巴西 、烏拉圭、巴拉圭、玻利維亞。

中國先前敦促巴拉圭「做出正確選擇」，與台灣斷交。對於巴拉圭願與中國開展貿易，中國外交部發言人郭嘉昆1日說，希望巴拉圭政府和領導人順應歷史潮流和人民願望，早日站到歷史正確一邊，不要再自陷孤立。

台灣外交部長林佳龍昨指出，台灣跟中國也有經貿關係，只要在確定台灣跟友邦邦交關係情況下，台灣對於世界經濟貿易發展本就持開放態度，台灣友邦也會跟中國等世界各國有經貿往來。

南方共同市場與歐盟 歷經25年談判，今年初簽署自由貿易協定，現正準備與日本啟動貿易談判。在峰會期間，巴西總統魯拉暗示，與中國的會談也在計畫中。

巴拉圭總統潘尼亞在本屆峰會上批評與歐盟的協議，他表示，「競爭環境並非對所有人都公平。」暗示這項協議的出口配額讓其他成員國較占優勢，使巴拉圭受到輕忽。

潘尼亞呼籲，歐盟批准協議前，應先公平分配南方共同市場成員的配額，強調這不僅是「正義問題」，也關乎集團對外可信度。