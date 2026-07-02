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台美論壇 盧秀燕：期許無人機打造台灣下一座護國神山

台灣新聞組／台中2日電
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台中市長盧秀燕1日表示，台灣不僅要打造無人機的產業，還要走在世界的最尖端。（記者...
台中市長盧秀燕1日表示，台灣不僅要打造無人機的產業，還要走在世界的最尖端。（記者余采瀅／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台中市府與AIT舉辦無人機產業論壇，盧秀燕強調打造台灣下一座護國神山；同時，無人載具條例與特別預算也引發朝野對立。

台中市政府與美國在台協會（AIT）舉辦「台中無人機產業與海外商機論壇」今天登場，產官學界矚目。台中市長盧秀燕昨說，這是台美雙方第一次以無人機為主題舉辦論壇，期許無人機產業走在世界最尖端，為台灣打造下一座護國神山產業。

據了解，今天除廣邀中部地區產官學界人士，美方也有無人機廠商出席；讓台灣與美方產業鏈能對接，並由政府協助，是此次論壇最主要目的。

今早論壇開幕式後，盧秀燕將代表主辦單位致詞，台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰、精密機械發展協會理事長張市育和立法院副院長江啟臣、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華也將以來賓身分致詞。AIT處長谷立言預計發表20分鐘專題演講。

盧秀燕昨舉台積電「永遠是世界最尖端，別的國家追不上」為例說，台灣不僅要打造無人機的產業，還要走在世界的最尖端，「永遠hold住這個市場、hold住這個技術，也永遠hold住它的製造能力，替台灣打造下一座護國神山產業」。

不過，身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中執會表示，在野黨提出無人載具條例草案，違反憲政分立原則、侵犯行政權。他指出，無人載具技術日新月異，國軍建軍備戰更具有高度時效性，若完全回歸年度預算編列，不僅將大幅增加年度財政負擔，也容易排擠教育、社福等其他公共支出，更難以即時回應建軍需求，他呼籲立法院朝野各黨共同支持行政院版草案，並盡速完成審議。

行政院長卓榮泰也說，政院版草案採用特別條例，主要考量穩定性與持久性，也對一般的預算影響最小。

國民黨文傳會主委陳以信反嗆，政院版草案僅7條條文，根本是空殼法案包裝2100億台幣特別預算，把「無人機當提款機」，利用特別預算「刷卡換現金」。

國民黨團書記長林沛祥說，發展國防產業且是穩定的國防自主，為什麼會違憲？難道行政院不希望讓國防產業能夠落地嗎？難道守護國家安全、適應最新形態的戰爭、讓無人機在台灣自主製造、自主修復，也會違憲？

精華 FAQ

  • 主要是讓台灣中部產官學界與美方無人機業者直接交流，促進產業鏈對接，並透過政府協助，加速海外商機開拓與合作落地。

  • 她以台積電為例，期許無人機產業也能站上世界最尖端，長期掌握技術、製造與市場主導權，成為台灣下一座護國神山。

  • 賴清德與卓榮泰主張以特別條例穩定推動國防需求，國民黨則批評草案條文過少、像空殼法案，質疑以特別預算包裝龐大經費。

AIT 盧秀燕 無人機

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唯一南美友邦 巴拉圭不與台灣斷交 「願與中國大陸貿易」

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