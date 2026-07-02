回應中國「民族團結法」上路賴清德：不會坐視紅色恐怖進台灣

台總統賴清德出席「115年三軍八校院聯合畢業典禮」。（記者莊昭文、任忠泰／攝影）

中國1日正式實施「民族團結進步促進法」，身兼民進黨 主席的賴清德 總統在民進黨中執會表示，這對包括台灣在內的國際社會帶來跨境鎮壓與寒蟬效應，絕不會接受、更不會坐視中共 想要把紅色恐怖與統戰滲透的黑手伸進台灣社會。

賴清德總統表示，這部惡法是中國政府進一步升級的長臂管轄，對境外進行跨境鎮壓攻擊，任何國際上的政府、官員、民意代表、組織、企業或個人，都可能因為這部法律而遭受無理的打壓與制裁，期待國內不分黨派與朝野，都能與政府一起守護人民安全，捍衛民主台灣不會成為中國台灣。

賴清德說，過去中共已經對台灣進行了超過110項跨境鎮壓作為，未來也必定試圖進一步擴大其適用範圍、製造寒蟬效應、威脅台灣人民屈服於中共威權，面對中國的威權擴張與步步進逼，執政團隊會繼續密切關注相關情況、建立預警機制與盤點反制措施，守護人民與國家。

行政院長卓榮泰說，這是讓台灣民眾服膺中共設定的政治框架，最終目的就是併吞台灣、消滅中華民國，不知道國內朝野政黨如何看待這個條文，若不反對此法，等同服膺中國共產黨領導。

國民黨大陸事務部主任張雅屏說，台灣人民很清楚，認同中華民族，不等於認同中共；承認中華文化根脈，不等於接受中華人民共和國管轄；自認是台灣人，也不必否定自己是中華民國一分子、中華民族一分子。民進黨最惡劣的地方就是刻意把這些概念混在一起，製造恐懼、切斷歷史、割裂文化，再用「抗中」包裝自己的去中國化工程。