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年增25% 金廈小三通較去年提前44天破百萬旅次

台灣新聞組／綜合報導
金廈「小三通」客運航線截至6月26日旅客量突破100萬人次。圖為即將抵達廈門五通...
金廈「小三通」客運航線截至6月26日旅客量突破100萬人次。圖為即將抵達廈門五通客運碼頭的客輪。（中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

金廈小三通今年客流提前44天破百萬，受節假日與交流活動帶動成長逾25%，台胞往來及首來族均創新高，通關服務也同步升級。

據廈門邊檢總站高崎邊檢站數據統計顯示，截至6月26日15時，今年以來金廈「小三通」航線出入境旅客量突破100萬人次，較去年提前44天達到這數字，同比增長超25%，刷新航線通航以來破百萬客流最快紀錄。

中通社報導，作為連接廈門與金門的重要海上樞紐，金廈「小三通」航線是兩岸距離最近、成本最低、往來最密的黃金通道。今年以來，受民俗交流、文體賽事等活動及春節、五一、端午假期帶動，航線客流持續走高，目前每日常態開行24個往返船班，並根據客流靈活加開加班船，全力保障通行。

報導稱，今年百萬客流呈現出「結構擴容、群體多元、互動活躍」的新特點。台胞出入境數量近80萬人次，同比增長超35%，創通航以來新高。其中，首來族台胞增長態勢尤為亮眼，今年已有近4萬台胞經此航線首來大陸，同比增長超70%。與此同時，福建、上海居民赴金旅遊政策紅利持續釋放，「廈門+金門」聯遊產品帶動兩岸旅遊市場升溫，青年結伴出遊、家庭短途旅行成為主流，今年航線單日出入境旅客量最高突破7800人次，兩岸「雙向互動、常來常往」的格局正加速形成。

面對持續高位運行的客流，今年以來，高崎邊檢站持續優化通關舉措：實現「邊檢e窗」綜合業務全覆蓋，智能快捷通道全時段開啟，首創的「人、證、票、船」多維數據交互系統，實現船班高峰期「多船同辦、隨到隨檢」，全面助力航線開啟「公交化」運行新模式。

口岸同步布設「i海台」出行服務一體機，常態化運行12367線下閩南語服務，優化升級大件行李通道、海空聯運急轉保障通道等，讓通關效率同步提升。

精華 FAQ

  • 截至6月26日15時，金廈小三通今年出入境旅客量突破100萬人次，較去年提前44天達標，年增超過25%，並刷新航線通航以來最早破百萬的紀錄。

  • 客流成長主要受民俗交流、文體賽事，以及春節、五一和端午等假期帶動；同時每日常態24個往返船班，並視需求加開班次，支撐旅客持續增加。

  • 高崎邊檢站推動邊檢e窗全覆蓋、智能快捷通道全時段開啟，並以人、證、票、船數據交互系統實現多船同辦、隨到隨檢，另設出行服務與急轉保障通道。

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