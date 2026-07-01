我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

速食不再平價 美國麥當勞10年漲100%

砍社安金對年長女性衝擊較大 職場上薪資不平等影響

新聞評論／綠共遭輕判 沈伯洋、梁文傑們滿意嗎？

聯合報社論
對於被控接受招待赴陸觀光但獲判無罪的眾多里長案，陸委會副主委梁文傑表示，「判決無...
對於被控接受招待赴陸觀光但獲判無罪的眾多里長案，陸委會副主委梁文傑表示，「判決無罪不代表真的無罪」。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

綠營共諜案二審出現輕判與改判無罪，文章借此批評民進黨國安標準雙重，並質疑梁文傑、沈伯洋等人過去主張是否自相矛盾。

轟動一時的「綠營共諜案」二審宣判，四名被告全部獲得輕判；其中前外長、現任國安會秘書長吳釗燮的助理何仁傑，更從八年二個月的重刑改判為無罪。如此戲劇化的轉變，讓外界質疑「司法對綠營雙標」再度浮上檯面；對此，民進黨只低調稱「尊重司法」，恐怕也低估了民眾智慧。

「綠共案」之所以引人矚目，主要是民進黨一再抨擊赴陸交流的在野黨政治人物、宮廟、村里長、學者、台商、媒體，都是中共「在地協力者」。未料，「敵人在本能寺」，綠營涉入共諜案者一起接一起。迄今，至少已有六名民進黨的助理、黨工、國安幕僚涉案。民眾才驚覺：原來最大的「國安破口」，是在民進黨內部！

司法審理不同人物，採取雙重甚至多重標準，其實不只是這次的「二審輕判」。僅就偵查待遇而言，幾件較引發矚目的大案——如民眾黨新住民委員會前主委徐春鶯、中天前記者林宸佑，以及許多被控「接受大陸招待」的村里長，幾乎都難脫被收押禁見的命運。但涉綠共案的賴清德正副總統時代之機要吳尚雨，卻因坦承犯行，早在去年九月便獲交保，二審則由四年減刑為三年。

再從檢方量刑標準看，此次獲輕判的四名共諜案被告中，僅黃取榮具體求刑18年6個月，其餘都在10年以下。相較於林宸佑、徐春鶯分別被具體求刑12年、21年6個月，都有一定差距。各地檢署無論辦案強度、具體求刑的標準不一，對照鮮明。

儘管每個案件案情不同，但從本質看，「綠營共諜案」涉案者皆為執政黨黨工或國安高層幕僚，無論就忠誠度要求、造成危害大小、乃至應負的責任看，都遠高於其他民間人士所涉案件。例如，近來魯姓扯鈴教練因共諜案被重判十年半，就遠高於「綠共案」刑度。司法對綠營共諜案「高舉輕放」、甚至網開一面，除了雙重標準，已找不到其他合理解釋。

對於綠共案二審的大逆轉，民進黨輕描淡寫，僅由黨團幹事長莊瑞雄出面稱，「審級制度是為所有人民設立」，民進黨「尊重司法判決」。話說得冠冕堂皇，態度卻與綠營一向對共諜喊打喊殺大相逕庭。前檢察總長邢泰釗曾說，國安案件大幅增加，但「判決刑度偏低」，將影響國家安全；這觀點，才是民進黨向來看待國安案件立場。

最具代表性的，是陸委會副主委梁文傑的態度。針對被控接受招待赴陸觀光但獲判無罪的眾多里長案，他冷冷地說：「判決無罪不代表真的無罪」、「只是無法證明他符合法條規定的罪證」。民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋也曾說，「現行法律導致很多危害國安行為難以處罰」，因而提案要修改違法要件和罰則，並主張設立「國安法庭」，提高國安案件的專業性。簡言之，就是質疑一般法院審理國安案件「不夠專業」。

無論是質疑定罪率太低、量刑太輕、法律規範不足，乃至要求設立國安法庭，民進黨一貫主張都是提高定罪率與罰則。表面上，這是為了國家安全；實際上，卻只是意圖透過司法手段箝制異己，將對手抹紅染黑，以獲取自己的政治利益。然而，「綠共案」的輕判，讓這樣的心機完全現形：原來「尊重司法」是尊重司法對自己人網開一面；所謂「輕判危害國安」，則是「非綠營人士被輕判，才危害國安」。

綠共案是一面照妖鏡，不僅照出民進黨「罵共諜卻養共諜」的真相，更暴露司法辦案的濃濃政治味。對綠共輕判及調查中的兩案，梁文傑、沈伯洋們會怎麼說，大家都在等著看！

精華 FAQ

  • 因四名被告都獲較輕處分，何仁傑更從重刑改判無罪，與外界對國安案件應嚴辦的期待落差極大，因此被質疑司法對綠營人士標準較寬。

  • 文章認為綠營涉案者多為黨工與國安幕僚，忠誠要求更高、危害也應更大，卻反而比一些村里長、記者或民間人士案件得到更低刑度。

  • 梁文傑曾強調無罪不等於真的無罪，沈伯洋則主張修法提高處罰、甚至設立國安法庭，文章因此質疑兩人面對綠營輕判時的態度是否一致。

民進黨 中共 沈伯洋

上一則

年增25% 金廈小三通較去年提前44天破百萬旅次

下一則

新聞眼／藍版無人機條例優於政院版 李文忠說大實話

延伸閱讀

共諜案二審大轉彎 藍白轟：賣水果被查 賣機密卻無罪

共諜案二審大轉彎 藍白轟：賣水果被查 賣機密卻無罪
黑白集／二審大逆轉 綠共畢竟「自己人」

黑白集／二審大逆轉 綠共畢竟「自己人」
共諜案二審逆轉 綠4黨工全輕判 吳釗燮前諮議8年變無罪

共諜案二審逆轉 綠4黨工全輕判 吳釗燮前諮議8年變無罪
綠共諜獲輕判高檢署將提上訴 扯鈴教練案10年半定讞

綠共諜獲輕判高檢署將提上訴 扯鈴教練案10年半定讞

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27

中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全

2026-06-23 15:43
台總統賴清德今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。(記者黃仲裕／攝影)

輸中關稅高 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

2026-06-25 09:27
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51
新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，檢方對集團總裁常如山（中）、特助張元齡（右）及承包監視器維修的工程師謝金亨（左）聲押禁見，新北地方法院裁准。（記者蔣永佑／攝影）

扯掉女子內褲性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

2026-06-25 02:24

超人氣

更多 >
美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法

為何Nvidia沒有白吃的午餐？前員工揭黃仁勳「節儉」心法
研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成

研究：這種血型 罹2型糖尿病風險高約3成