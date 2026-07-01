陸委會批北京民族團結法概念模糊 賴出席軍校畢典提互不隸屬

「三軍八校院聯合畢業典禮」6月30日在北投復興崗舉行，賴清德總統（前排右二）致詞時再度提及「堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。圖為賴總統和畢業生拍攝大合照。（記者邱德祥／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 北京民族團結進步促進法今施行，引發台灣官方質疑其概念模糊與長臂管轄；同時賴清德在軍校畢典強調兩岸互不隸屬，遭國民黨批評。

中國大陸「民族團結進步促進法」將於今日起施行。該法共有63條，針對大陸民族政策、特別是「鑄牢中華民族共同體意識」、各族交流、以及民族地區的區域協調發展等，均有詳細規範。而陸委會、海基會此前已批評該法概念模糊，並示警赴陸安全性。

該法今年3月在大陸人大會議上通過。涉台的部分提到，「促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，增進台灣同胞對中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，推動兩岸同胞共同傳承弘揚中華文化，增強同屬中華民族、同是中國人的認識」。

近期該法也引起外界對「長臂管轄」的質疑。例如第10條稱，「民族團結進步事業不受外部勢力的干涉。堅決反對一切以民族、宗教、人權等借口對中華人民共和國實施汙蔑抹黑、遏制打壓、滲透破壞等行為」。第63條指「中華人民共和國境外的組織和個人，針對中華人民共和國實施破壞民族團結進步、製造民族分裂行為的，依法追究法律責任」。

府院昨對此沒有回應；國民黨表示，任何涉及台灣人民自由權益與人身安全，都應該明確可預期；民眾黨立院黨團表示，中共 惡法恣意擴張管轄權，絕對不會得到台灣人民的支持。

海基會秘書長羅文嘉日前提到，該法認定標準模糊、不確定性極高，且明定任何人只要被認定未具備「五個認同」（對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同），即有可能構成「破壞民族團結、製造民族分裂」的違法行為。

陸委會副主委梁文傑日前則表示，這部法律概念模糊、缺乏明確定義，民眾無法判斷哪些行為是安全的、哪些是危險的，只能夠自我審查。

此外，賴清德總統昨在三軍八校院聯合畢業典禮再次強調，追求和平，絕對不能夠以犧牲國家主權、限縮人民的民主自由為代價。他呼籲畢業生，面對中國對國軍的各項滲透、分化，務必要建立清楚的敵我意識，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，抗拒各種威脅與利誘。

針對賴總統提到「堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，國民黨文傳會主委陳以信批評，三軍聯合畢業典禮是勉勵軍校畢業生肩負保家衛國使命的重要場合，不應淪為總統宣揚「新兩國論」意識形態，進行政治動員的舞台。

陳以信指出，賴總統近來屢次利用國家重要典禮重複宣示其「新兩國論」主張，如今更將這套政治論述帶進三軍聯合畢業典禮，令人憂心執政者正試圖將特定政黨意識形態包裝成國軍教育內容，模糊軍隊國家化與對憲法的忠誠義務。