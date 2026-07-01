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新聞眼／藍版無人機條例優於政院版 李文忠說大實話

聯合新聞網「重磅快評」
國民黨團、民眾黨團30日各自提出黨版無人機條例草案，主張回歸公務預算。民進黨立法...
國民黨團、民眾黨團30日各自提出黨版無人機條例草案，主張回歸公務預算。民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄（左）上午在黨團舉行記者會表示，新興支出要放在年度預算，不僅會產生排擠效應。右為黨團書記長范雲。（中央社） 中央通訊社

AI摘要

文章摘要整理：

本文認為政院反對無人機條例編入年度預算的理由站不住腳，並以成長津貼與軍購特別預算為例，主張藍版較政院版更完整，應折衷合併。

藍白公布各自無人機條例版本，均主張回歸年度預算，綠營反應強烈，批無人機法案若採年度預算將增加業者焦慮，年度財政負擔大增將排擠社福教育等公共支出；令人納悶的是，無人機法案一年預算約400億元（台幣，下同 ），總統賴清德日前提出年花3800億元成長津貼政策、立法院通過7800億元軍購特例，怎不見政院擔心會排擠其他公共支出？

民進黨政府偏愛特別預算，但應知有所節制。行政院原本提出高達1.25兆元的全面性國防特別預算，但在立法院藍白席次優勢主導下通過7800億元，只准美軍購、刪除國產，不能說全無斬獲，這7800億元就是特別預算，民進黨抓大不放小，後續衍生無人機條例，民主政治總是要講折衝協調，行政院提2100億元的國防自主無人載具採購特別條例草案，擺出大小通吃的態勢，不容在野黨提出版本，難道是怕比較？

行政院反對在野黨版本最可笑的理由是擔心納年度預算會排擠社福教育等公共支出，這是何等荒唐！如果一年400億元無人機預算會排擠社福教育等公共支出，行政院是不是忘了，總統賴清德上月才提出0至18歲每月5000元「成長津貼」大支票，這也是納入年度預算，衛福部估每年約需2000億元，如果計入行政院人口對策新戰略18項鼓勵生育配套措施，政府每年需投入3800億元，這金額是無人機法案的9.5倍，行政院怎不擔心排擠？

更別忘了，成長津貼經費雖納年度預算，但卻是用發布行政命令的方式推動，理由是擔心在立法院遭在野黨干擾或修改，說穿了，其實是逃避立法院監督，只想要送立法 「備查」即可，這不是先斬後奏？是什麼？行政院說經評估，台灣一年GDP超過32兆元，3800億元只佔1%，預算規模在國家財政可負擔範圍內，因此不會排擠其他施政支出。

話說回來，如果3800億元支出不會排擠其他施政支出，在野黨的版本也不過一年編400億元，又怎會排擠其他公共支出？行政院說話前難道都不先打草稿？

更可議的是，特別預算眼前不會排擠其他施政支出，但錢不會平白從天上掉下來，雖然現在帳面上不會產生排擠，但日後仍將產生間接排擠效應，民進黨不斷用特別預算花錢，其實就是擠壓未來舉債空間，如果納入常態年度預算編列，至少還有監督把關的機制，難怪綠營的退輔會前副主委李文忠說了老實話，認為國民黨版本優於政院版，比政院版完整且高明，二者可折衷、合併。

至於無人機業者的憂慮，這正是在野黨版本強項，在野黨主張經濟部為主管機關，正可以透過提供長期保障框架，優化合約機制，輔以跨部會專案輔導，以實際作為化解產業的不確定性與業者焦慮，這是政府要做的事，而不是一次性編了2100億元特別預算就收工；納入常態預算，正是確保主責人員隨時起袖子幹實事，才能真正厚植國防自主量能。 

精華 FAQ

  • 文章認為這個理由非常牽強，因為政院一方面常用特別預算推政策，另一方面卻指責四百億元年度預算會排擠社福教育，前後標準明顯不一。

  • 作者以賴清德成長津貼每年約需三千八百億元、軍購特例七千八百億元為例，指出這些金額都遠高於無人機預算，卻未見政院同樣擔心排擠支出。

  • 文中引述李文忠認為國民黨版本優於政院版，較完整也較高明，並主張兩者可折衷合併，藉此強調無人機條例不必由政院版本獨占。

賴清德 民進黨

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