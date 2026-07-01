訪美團藍委賴士葆加碼提案 500億特別預算購美無人機

國民黨立院黨團書記長林沛祥（中）、首席副書記長許宇甄（右）、立委賴士葆（左）6月30日舉行記者會，說明黨版無人機條例草案內容。（記者曾吉松／攝影）

藍白立法院黨團均提出無人機條例相關草案，預計本周五院會與行政院版本一同通過付委審查。國民黨 立委賴士葆昨預告，將提出「無人載具產業升級發展條例」、「國防戰略無人載具國外採購暨技術合作特別條例」草案，除了發展無人機產業外，加碼500億（台幣，下同）特別預算對美採購無人機並要求技術移轉，以促進台灣產業升級。

由於賴士葆日前參與立法院長韓國瑜 的訪美團，回台就提案以特別預算對美採購無人機，格外引人矚目。

據了解，台中市長盧秀燕 前天北上夜會國民黨立委商議無人機條例時，對於「加碼」增加特別預算500億對外採購無人機表示支持，也認為黨團可以開放討論，重點是在野黨要負責任提出更完整的無人機發展版本，而不是像政院版空白授權。

另外，美國在台協會（AIT）處長谷立言在接受本報系聯合報專訪時透露，將在7月2日與盧秀燕共同主持無人機論壇，且他看好中台灣的產業能量。據了解，谷立言日前與立法院副院長江啟臣吃早餐時，江聊到很多業者抱怨賴政府將資源投注在綠營執政縣市，還要台中供應鏈支援他們，谷立言表示「的確應該平衡」。

盧秀燕昨受訪表示，無人機條例相當重要，關係到台灣打造下座護國神山，「造山者要有決心、要有行動」，她前晚特別北上與部分藍營立委碰面，一方面表達意見，另外溝通整合、集思廣益。她認為國民黨2400億元版本，比行政院2100億元版本更優，不僅預算高出300億元，對產業補助也比政院版本更高，可說是目前最好版本，希望中央跟進。

AI摘要 文章摘要整理： 藍白與行政院同推無人機條例之際，賴士葆加碼提案五百億特別預算向美採購無人機並要求技轉，國民黨內外對預算與採購方式也出現不同布局。

國民黨團昨天公布「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案，分6年編列2400億元，且以年度預算支用。賴士葆表示會支持黨團版，但自己將提出兩項草案，第一項為「無人載具升級發展條例」草案，從年度預算支用，但未匡列金額，新增研發支出25%投資抵減、生產設備3%至5%投資抵減、法人股東投資20%抵減等，強化業者投資誘因。

另外，賴士葆提出「國防戰略無人載具國外採購暨技術合作特別條例」草案，新增500億元以特別預算方式編列，用於採購高空長航時監視及偵察、精準打擊、反潛能力等無人機，且採購必須訂定「技術移轉及工業合作條款」，採購情形、技術移轉成果必須定期向立法院報告。

民眾黨團版本明定行政院應設置國家無人機產業發展戰略特別委員會，統籌協調、推動及督導全國無人機產業政策，每半年至少召開會議一次，審議無人機產業發展綱領及重大政策事項，遇有重大事件得召開臨時會議。

民進黨發言人林楚茵表示，國防自主與不對稱戰力的建置具高度迫切性，行政院版採特別預算方式編列，完全遵循過往「海空戰力提升計畫採購特別條例」等前例，同樣須送立法院完整審查並接受審計嚴格監督，絕無規避監督，呼籲在野黨全力支持行政院版特別條例草案，切勿因政治杯葛延宕國防建軍期程。

國民黨文傳會主委陳以信批評，政院版根本是藉發展無人機之名，行「刷卡換現金」之實。中廣前董事長趙少康也批評，明明可以透過正常預算推動，民進黨偏偏要走特別預算的老路。