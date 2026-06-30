赴廣州出席中山論壇 國民黨大陸事務部主任：談「統」才能確保和平

第六屆海峽兩岸中山論壇中山大學分論壇29日在廣州中山大學舉行，國民黨大陸事務部主任張雅屏致詞。（記者陳宥菘／攝影）

第六屆海峽兩岸中山論壇中山大學分論壇29日在廣州中山大學舉行，國民黨 副主席張榮恭率團出席，國民黨大陸事務部主任張雅屏致詞時說，在當前兩岸環境之下，在台灣談「統」很容易被人貼標籤，「但唯有談『統』才能確保和平方向」，而統一必須要有具體、穩健的方法去執行。

當天分論壇議程包括開幕式、主旨報告及8場分組討論環節，逾70位兩岸專家學者以「傳承中山先生精神，共創兩岸同胞福祉」為主題展開討論。張雅屏致詞時做出上述表示。

張雅屏說，在紀念孫中山時，不能只是回顧歷史，而是要承擔和平的責任。在傳承孫中山精神時，不能只高喊理想，而是要把和平變成治理的能力，把交流變成對兩岸人民的福祉。兩岸之間不是誰的聲音比較大聲，就是誰能把風險降到最低，而是要讓同胞過得更好、民族走得更穩。

張雅屏並指，我們要以孫中山「天下為公」的胸懷，以堅持「九二共識」、反對台獨作為兩岸的政治基礎，推動兩岸恢復對話、深化交流、累積互信，共創福祉。

中山大學黨委書記劉承功致詞說，在兩岸同胞共謀和平發展、共擔復興使命的歷史方位下，深入傳承並發揚光大孫中山的精神財富，是繼續拉近兩岸同胞心靈距離、拓寬雙向交流渠道的重要依託。

劉承功表示，希望與會的兩岸專家學者深入挖掘孫中山精神的時代價值，為共創兩岸同胞福祉、實現中華民族偉大復興凝聚共識。

第六屆海峽兩岸中山論壇由海峽兩岸關係研究中心、廣東省海峽兩岸交流促進會、中山市海峽兩岸交流促進會、中山大學主辦。開幕式於28日下午舉行。主辦方稱，本屆論壇適逢孫中山先生誕辰160周年，是歷屆論壇中規模最大、台胞參與面最廣、青年占比最高的一屆。

第六屆海峽兩岸中山論壇中山大學分論壇29日在廣州中山大學舉行，與會貴賓與學者於活動前在會場前方草地合影。（記者陳宥菘／攝影）

第六屆海峽兩岸中山論壇中山大學分論壇29日在廣州中山大學舉行。（記者陳宥菘／攝影）