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肯定韓國瑜訪美成功 藍：凸顯美正視國民黨將重返執政

記者鄭媁／台北29日電
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立法院長韓國瑜（前右二）結束訪美行程27日返抵桃園機場，副院長江啟臣（前右一）前...
立法院長韓國瑜（前右二）結束訪美行程27日返抵桃園機場，副院長江啟臣（前右一）前往桃園機場接機。（記者葉信菉／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

國民黨稱韓國瑜訪美獲高規格接待，顯示美方重視國民黨與其2028重返執政的可能；同時反批民進黨拿鄭麗文訪美作比較，刻意操作政治對立。

立法院長韓國瑜昨結束訪美行程抵台，國民黨文傳會主委陳以信表示，美方各界接連熱情接待國民黨重要人士，都是為國民黨加分，凸顯美方正視國民黨可能2028重返執政。相較之下，美方迄今未同意賴清德總統過境美國本土，是否代表美方對賴總統路線有所疑慮？顯然民進黨已自顧不暇，用不著對國民黨見縫插針。

陳以信指出，民進黨立委刻意拿立法院長韓國瑜與國民黨主席鄭麗文訪美行程相互比較，甚至藉此攻擊鄭麗文，為政治鬥爭刻意挑撥，不僅無助台美關係，更暴露意圖操作政治對立的低劣心態。

陳以信表示，韓國瑜此次率領跨黨派立法院代表團訪美，肩負國會外交職責，受到美方高規格接待，國民黨予以高度肯定。鄭麗文日前以國民黨主席身分訪美，與美方政界、智庫及僑界深入交換意見，說明國民黨對台海和平、區域安全及台美合作的政策主張。兩人身分不同、任務不同，一個是蘋果，一個是橘子，本來就沒有互相比較的必要。

陳以信指出，近來包括台中市長盧秀燕、鄭麗文，以及韓國瑜等國民黨重要政治人物，接連受到美方接待並展開深入交流，反映美方高度重視與國民黨各層級領導人物保持溝通，希望更深入了解國民黨對未來台美關係及區域安全的政策方向，都是為國民黨加分。這更顯示，美方對國民黨可能在2028重返執政有所認知，正積極為台灣未來政情發展預作準備。

陳以信說，相較之下，賴總統上任已兩年，仍未能以過境方式踏上美國本土，民進黨與其急著拿韓國瑜攻擊鄭麗文，不如先向民眾說明，美方高層是否對賴總統存有疑慮？民進黨對美工作已自顧不暇，還敢一天到晚拿國民黨台美關係做文章？

精華 FAQ

  • 國民黨文傳會主委陳以信表示，韓國瑜率跨黨派代表團訪美，受到美方高規格接待，並與多方深入交流，認為此行不僅展現國會外交，也替國民黨形象加分。

  • 他指出，近來韓國瑜、鄭麗文與盧秀燕等人接連受美方接待，顯示美方重視國民黨不同層級領導人物，並認知國民黨可能在2028年重返執政，正提前了解其政策方向。

  • 陳以信批評民進黨立委刻意把韓國瑜與鄭麗文的訪美行程相互比較，藉此攻擊鄭麗文，是為政治鬥爭挑撥對立，無助台美關係，也暴露出低劣的操作心態。

韓國瑜 國民黨 鄭麗文

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