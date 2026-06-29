肯定韓國瑜訪美成功 藍：凸顯美正視國民黨將重返執政

立法院長韓國瑜（前右二）結束訪美行程27日返抵桃園機場，副院長江啟臣（前右一）前往桃園機場接機。（記者葉信菉／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 國民黨稱韓國瑜訪美獲高規格接待，顯示美方重視國民黨與其2028重返執政的可能；同時反批民進黨拿鄭麗文訪美作比較，刻意操作政治對立。

立法院長韓國瑜 昨結束訪美行程抵台，國民黨 文傳會主委陳以信表示，美方各界接連熱情接待國民黨重要人士，都是為國民黨加分，凸顯美方正視國民黨可能2028重返執政。相較之下，美方迄今未同意賴清德總統過境美國本土，是否代表美方對賴總統路線有所疑慮？顯然民進黨已自顧不暇，用不著對國民黨見縫插針。

陳以信指出，民進黨立委刻意拿立法院長韓國瑜與國民黨主席鄭麗文 訪美行程相互比較，甚至藉此攻擊鄭麗文，為政治鬥爭刻意挑撥，不僅無助台美關係，更暴露意圖操作政治對立的低劣心態。

陳以信表示，韓國瑜此次率領跨黨派立法院代表團訪美，肩負國會外交職責，受到美方高規格接待，國民黨予以高度肯定。鄭麗文日前以國民黨主席身分訪美，與美方政界、智庫及僑界深入交換意見，說明國民黨對台海和平、區域安全及台美合作的政策主張。兩人身分不同、任務不同，一個是蘋果，一個是橘子，本來就沒有互相比較的必要。

陳以信指出，近來包括台中市長盧秀燕、鄭麗文，以及韓國瑜等國民黨重要政治人物，接連受到美方接待並展開深入交流，反映美方高度重視與國民黨各層級領導人物保持溝通，希望更深入了解國民黨對未來台美關係及區域安全的政策方向，都是為國民黨加分。這更顯示，美方對國民黨可能在2028重返執政有所認知，正積極為台灣未來政情發展預作準備。

陳以信說，相較之下，賴總統上任已兩年，仍未能以過境方式踏上美國本土，民進黨與其急著拿韓國瑜攻擊鄭麗文，不如先向民眾說明，美方高層是否對賴總統存有疑慮？民進黨對美工作已自顧不暇，還敢一天到晚拿國民黨台美關係做文章？