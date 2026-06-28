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專家之眼／谷立言的「鼓勵」 2028看結果

楊穎超／銘傳大學通識中心副教授
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美國在台協會處長谷立言表示，台灣有七成民意支持維持現狀，這可作為台灣民選領袖與北...
美國在台協會處長谷立言表示，台灣有七成民意支持維持現狀，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。（記者林伯東／攝影）

美國在台協會（AIT）處長谷立言最近接受專訪，目前看起來是在茶壺內激起了一些漣漪。對其言論的主要關切，是他似乎違背了川普5月有關「我不希望看到有人走向獨立」談話、方法用錯云云。然而，作為在台北待了5年以上、又能延續到川普任內繼續受命的外交官，谷處長應有相當政治智慧可以避開爭議，那麼，他為什麼還要這麼說？又是否會產生預料之外的影響？

由最近美國對盧秀燕、韓國瑜等藍營政治人物的重視看來，較像是在平衡川普發言所帶來的影響，也由於他專訪談話可考究地方甚多，傳播對象應僅限於台灣內部。考究其說法隨手引來：北京的一貫模式是對話之前要滿足前提條件，事實上，不設前提的互動，才是避免誤判的最佳方式，也能有機會找到和平解決分歧的方式。

然而，兩岸問題是內戰延續，想坐下來互動本來就要有一定前提；而即便以國際政治來看，在沒有達成一中共識前，美中也沒找到雙方同意的建交方式；烏克蘭想結束俄烏戰爭，有不能加入北約前提；美對伊戰爭想要結束，也包括處理伊朗核威脅。

對谷專訪的主要爭議，在於他說：「台灣有支持維持現狀的七成民意，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎」、「現在全世界看兩岸關係會認為是比較可能走向衝突，這一點我也是懷疑的」，以及「非常感謝賴清德總統一再強調台灣支持維持現狀，包含他最近在520演說中有提到」。

上述說法遭逢的挑戰，包括：一、「現狀」是什麼？二、假設賴總統確實在維持現狀，那川普所言「我不希望看到有人走向獨立」是在指誰？而「我希望中國冷靜下來」是川普在亂講話嗎？

儘管多數質疑有其道理，但由於川普沒谷立言講的詳細，以及美國對台長期建立的影響力，仍對相關各方提出了一定挑戰。首先是藍營，過去內部長期有人主張現狀已被改變，兩岸正滑向衝突，如今美方表態不同；而除了黨早已在美設立了代表處，黨主席也才剛從美國訪問回來，稱已保持溝通交流，再加上英、法、德三國駐台機構最近也重申反對任何單方面改變現狀，接下來藍營如何向各方溝通「現狀」與表達對綠營冒進的擔憂？正考驗現任領導們的智慧遠見。

其次，對中共來說，「現狀」有沒有改變？一方面持續讓人緊張兩岸可能爆發衝突，另方面卻又對此保持模糊，如此處理雖有一定優點，但在台灣言論市場也有「狼來了」之慮。

第三是美方。在川普發話後，賴總統隨即重申了中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題。相關說法是從蔡英文到賴上台後，逐步演進的立場。現在谷處長肯定了綠營立場，由綠營相關領導的行事風格來看，是否會更鼓勵他們繼續演進下去？到時候美方能控制得住嗎？

總體而言，谷立言這場專訪像是在平衡川普發言所帶來的影響，以為持續軍購鋪平道路；其真正意義，並非在試圖解析美國對台政策，而是在既有架構下，加深台人對兩岸三方的穩定意象，給了綠營在選前論述占上風的機會？接下來可以觀察的點是，對台灣的影響，要到後年總統大選時才能看得比較清楚。而2028大選又會如何牽動兩岸三方情勢？恐怕大家都預期不了這部分了。

精華 FAQ

  • 因他談到台灣七成民意支持維持現狀，並稱兩岸較可能走向衝突的看法值得懷疑，似與川普「不希望有人走向獨立」的說法形成張力。

  • 作者認為這場專訪較像在平衡川普言論的影響，意在維持台海穩定意象，並為後續美台合作與軍購提供較有利的政治氛圍。

  • 文章指出目前影響主要在台灣內部論述，但真正效果要到後年總統大選、甚至2028大選後才較能看清，因屆時兩岸與美台互動可能出現新變化。

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