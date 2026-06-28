我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

談藝／模仿貓王比賽 密西西比男孩致敬家鄉傳奇

建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧

陸客自由行啟動15周年 北京強調：旅遊是兩岸共贏最佳方式

記者謝守真／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北京市台辦發文提2011年6月28日當天為大陸居民赴台個人遊正式實施之日，直言當...
北京市台辦發文提2011年6月28日當天為大陸居民赴台個人遊正式實施之日，直言當年相關措施被視為推動兩岸互信與交流的重要里程碑，「旅遊是兩岸共贏最佳方式」。圖為大陸「五一」假期，金門後浦小鎮湧入不少陸客觀光旅遊。(記者蔡家蓁／攝影)

近日傳出，上海、福建旅遊業者申請來台踩線團，遭陸委會以未經觀光小兩會溝通為由駁回。今天是陸客來台自由行正式啟動15周年，北京市台辦發文指出，2011年6月28日為大陸居民赴台個人遊正式實施之日，強調「旅遊是兩岸共贏最佳方式，是機會也是挑戰」，零距離互動方能化解分歧。

北京市台辦微信公眾號「京彩台灣」28日發文表示，2011年6月28日，大陸居民赴台個人遊正式啟動首批試點。當時輿論既關注赴台個人遊對兩岸政治互信及民間全面交流的積極影響，也肯定此舉對兩岸關係未來發展趨勢的指引。

文章重溫當年媒體相關報導指出，2011年6月28日正式啟動大陸居民赴台個人遊，第一批試點城市為北京市、上海市及福建省廈門市。當時媒體評論，隨陸客團體行及個人遊相繼開放，阻礙兩岸社會自由流動的最後一道閘門終於打開，兩岸民間交流逐漸進入雙向、直接、全面正常狀態，具里程碑意義，凸顯的社會意義和情感價值不容低估。

文章提到，當時兩岸找到「政治解藥」，相互交流全面解禁。香港《大公報》當時表示，兩岸從「老死不相往來」，到居民可自由往來，是兩岸關係和平發展的重要標誌。赴台個人遊將令兩岸人員往來實現真正「雙向交流」，意味台灣方面對陸客限制將減少，標誌互信增加。

文章稱，兩岸民眾情感價值大於利益，零距離互動化解分歧。所謂「見面三分情」，兩岸分歧往往能在交往中化於無形。「個人遊」這種深度旅遊必然促進深度交流，讓兩岸民眾真正感知對方、了解對方、信任對方，為增進互信奠定基礎。

同時，文章引述香港《大公報》彼時刊文稱，陸客個人遊勢必掀起新一輪赴台遊熱潮，大陸民眾赴台的「寶島情結」明顯。由於長期隔絕，大陸民眾對台灣的認識多來自邊間接管道，如音樂、文學、電影與偶像劇等，「百聞不如一見」。

文章最後提到，「旅遊是兩岸共贏最佳方式，是機會也是挑戰」。觀光為台灣經濟注入活水。統計顯示，2010年陸客赴台達163萬人次，帶動經濟成長。香港《亞洲周刊》與《澳門日報》當時亦指，旅遊是沒有語言的「感動」，也是兩岸共贏的最佳方式，個人遊將帶來商機並擴大台灣內需市場。

精華 FAQ

  • 北京台辦藉陸客自由行十五周年回顧開放歷程，強調旅遊能促進兩岸民間直接交流，認為面對面互動有助化解分歧，並把旅遊定位為兩岸共贏的重要途徑。

  • 文章指出，個人遊讓兩岸人員往來更直接、更頻繁，能從民眾層面累積理解與信任；所謂見面三分情，透過深度旅遊與近距離接觸，可讓分歧在交流中逐步淡化。

  • 新聞開頭提到上海、福建旅遊業者申請來台踩線團遭陸委會駁回，理由是未先經觀光小兩會溝通；在此背景下，北京重申開放旅遊與交流的重要性，凸顯兩岸觀光互動的現實張力。

上一則

觀察站／韓國瑜見到「該見的人」 美釋出消息目的為何？

下一則

肯定韓國瑜訪美成功 國民黨：凸顯美方正視國民黨將重返執政

延伸閱讀

上海、福建旅遊業者赴台踩線被駁 陸批綠政治操弄

上海、福建旅遊業者赴台踩線被駁 陸批綠政治操弄
海峽論壇4項惠台措施 福建恢復赴台自由行

海峽論壇4項惠台措施 福建恢復赴台自由行
張凌赫能赴台交流？國台辦稱「樂見」並駁斥文化統戰

張凌赫能赴台交流？國台辦稱「樂見」並駁斥文化統戰
邀陸星張凌赫遊金門 藍委陳玉珍秀「統戰」合影

邀陸星張凌赫遊金門 藍委陳玉珍秀「統戰」合影

熱門新聞

美國在台協會處長谷立言表示，台灣有七成民意支持維持現狀，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。(記者林伯東／攝影)

AIT處長谷立言：十年轉變 兩岸「相互吸引」已不存在

2026-06-23 02:00

中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全

2026-06-23 15:43
台總統賴清德今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。(記者黃仲裕／攝影)

輸中關稅高 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

2026-06-25 09:27
成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。(記者翁至成／翻攝)

1女戰8男 成人女直播主辦感謝祭露點任揉遭法辦

2026-06-20 00:02
立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待，不但與美國國務院、國防部和白宮國安會等官員會面，據本報記者獨家獲得訊息指出，韓國瑜26日上午還單獨與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。圖為韓國瑜在返台前，為長榮的華府-台灣直飛首航剪綵。記者陳熙文／攝影

獨／韓國瑜結束訪美行程 返台前會晤美眾院議長

2026-06-26 15:50
新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，檢方對集團總裁常如山（中）、特助張元齡（右）及承包監視器維修的工程師謝金亨（左）聲押禁見，新北地方法院裁准。（記者蔣永佑／攝影）

扯掉女子內褲性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

2026-06-25 02:24

超人氣

更多 >
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...