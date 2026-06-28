觀察站／韓國瑜見到「該見的人」 美釋出消息目的為何？

立法院長韓國瑜（左）在美東時間26日拜會美國聯邦眾議院議長強生（右）。（圖／取自韓國瑜臉書）

立法院長韓國瑜 率跨黨派立委訪美，順利與國會和行政部門交流；在結束訪美行之前，韓國瑜與川普 政府的重要人物、共和黨籍美國聯邦眾議院議長強生會面，凸顯雙邊互動良好。

美方這次邀請，著重於台灣跨黨派立委，整體而言，美方意識到台灣執政黨仍無力解決朝野分裂，希望協助調節台灣立法院的對立，以期未來美台關係，乃至於軍購立法能獲解方。

這次訪問也是試金石，若接下來能走向有利發展，未來可能為常態性互動鋪路，擴大美方與台灣朝野和國會的交流，不再侷限只與台灣執政黨溝通。這反映出美國對台灣政局的理解，也可能代表美國對台灣的朝野紛爭已失去了耐性。

外界多將韓國瑜此行接觸的行政部門官員層級與國民黨 主席鄭麗文相較，事實上，鄭麗文只是在野黨主席，韓國瑜是代表國家的立法院院長，兩個人的層次本來就不同，任何國家接待這兩個人，規格當然上下有別，直接相比並不恰當。

可以觀察的是，與前次相比，美方讓跨黨派立委訪團見到「該見的人」，也願讓相關人士釋出消息，定調國內輿論，足見美方對訪團的態度。 韓國瑜在訪美期間與美方國會議員、白宮官員會面，頻頻觸及無人機產業發展。圖為韓國瑜（左六）率跨黨派立委訪問華府，出席駐美代表處舉辦的歡迎酒會。（中央社）

對於兩岸情勢，美方多次表示，兩岸應展開有意義的對話，指兩岸有意義的交流應該聚焦在北京領導層和台灣民選政府之間不設前提的對話。

或許美方這次也希望與鄭麗文的訪美團做出區分，以實際行動來界定誰才是中國應該展開「有意義的對話」的對象。