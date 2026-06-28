韓國瑜返台指美國會對台強烈支持 還有不只一項承諾

立法院長韓國瑜（前右二）結束訪美行程27日返抵桃園機場，副院長江啟臣（前右一）也前往桃園機場接機，此行韓國瑜院長在駐美代表俞大㵢陪同下也親赴美國國會拜會共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson），雙方就台美安全、經貿及產業合作等關鍵議題進行深度交流。（記者葉信菉／攝影）

立法院長韓國瑜 結束訪美行程昨天返抵桃園機場，並在接機大廳舉行記者會，他強調此行展開最重要的國會外交，並與參議員與眾議員會面，對方展現熱情的一面，此次出訪讓他感受到美方對台灣民主制度的強烈支持。

韓國瑜表示，此行也去亞利桑那鳳凰城參訪了台積電 以及協力廠商，看到這些台灣企業家以及工程師在海外打拼相當辛苦，非常感動，也把台商反映的問題帶給美國國會以及相關行政部門，針對雙重課稅的問題，美國國會議員也承諾會加快速度在這方面來協助。

韓國瑜表示，業者也反映廠商過來美國投資創業，不應該水、電、道路等等都要廠商負責，他們也將此項訊息帶給美國國會，希望將來台商來投資時，美方能夠築巢引鳳，先把各方面都做好了，台商進駐就能開始啟動，不能讓台商還要負責修路、接水電，這個對企業來說壓力很大，美方也承諾這方面會加強改善。

此行韓國瑜院長在駐美代表俞大㵢陪同下也親赴美國國會拜會共和黨籍眾議院 議長強生（Mike Johnson），雙方就台美安全、經貿及產業合作等關鍵議題進行深度交流。兩人會後才曝光。政治大學外交系教授黃奎博表示，顯示中華民國與美國的國會外交是以平等友好的原則交流，方式為公布兩人會面照片，沒有公開記者會，相對低調，可見兩位在外部劇烈變局中，都希望以不挑釁、維持穩定為先。

淡江大學戰略所所長李大中表示，此次韓國瑜率團訪美會晤美方官員，也拜會前任及現任國會議長，成果豐碩；原因除訪團涵蓋朝野立委，具備民意代表性外，也可能顯現出美方不押寶任何台灣政黨，不獨厚執政黨或行政部門的意味。

香港南華早報27日引述分析家報導，韓國瑜近來訪問華府，反映出美國旨在強化與台灣最大在野黨國民黨關係的更廣泛作為。

在韓國瑜訪美前，有該黨籍台中市長盧秀燕3月訪美和該黨主席鄭麗文6月初訪美。香港南華早報說，盧鄭韓三人陸續訪美，意味著華府正準備藉由從台灣的國防預算到美台半導體合作，建立和整個國民黨的關係，因應台灣後年總統大選後的政治不確定性。