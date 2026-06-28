我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧

阿根廷小組賽3連勝 世界盃32強出爐

韓國瑜返台指美國會對台強烈支持 還有不只一項承諾

台灣新聞組／台北28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院長韓國瑜（前右二）結束訪美行程27日返抵桃園機場，副院長江啟臣（前右一）也...
立法院長韓國瑜（前右二）結束訪美行程27日返抵桃園機場，副院長江啟臣（前右一）也前往桃園機場接機，此行韓國瑜院長在駐美代表俞大㵢陪同下也親赴美國國會拜會共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson），雙方就台美安全、經貿及產業合作等關鍵議題進行深度交流。（記者葉信菉／攝影）

立法院長韓國瑜結束訪美行程昨天返抵桃園機場，並在接機大廳舉行記者會，他強調此行展開最重要的國會外交，並與參議員與眾議員會面，對方展現熱情的一面，此次出訪讓他感受到美方對台灣民主制度的強烈支持。

韓國瑜表示，此行也去亞利桑那鳳凰城參訪了台積電以及協力廠商，看到這些台灣企業家以及工程師在海外打拼相當辛苦，非常感動，也把台商反映的問題帶給美國國會以及相關行政部門，針對雙重課稅的問題，美國國會議員也承諾會加快速度在這方面來協助。

韓國瑜表示，業者也反映廠商過來美國投資創業，不應該水、電、道路等等都要廠商負責，他們也將此項訊息帶給美國國會，希望將來台商來投資時，美方能夠築巢引鳳，先把各方面都做好了，台商進駐就能開始啟動，不能讓台商還要負責修路、接水電，這個對企業來說壓力很大，美方也承諾這方面會加強改善。

此行韓國瑜院長在駐美代表俞大㵢陪同下也親赴美國國會拜會共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson），雙方就台美安全、經貿及產業合作等關鍵議題進行深度交流。兩人會後才曝光。政治大學外交系教授黃奎博表示，顯示中華民國與美國的國會外交是以平等友好的原則交流，方式為公布兩人會面照片，沒有公開記者會，相對低調，可見兩位在外部劇烈變局中，都希望以不挑釁、維持穩定為先。

淡江大學戰略所所長李大中表示，此次韓國瑜率團訪美會晤美方官員，也拜會前任及現任國會議長，成果豐碩；原因除訪團涵蓋朝野立委，具備民意代表性外，也可能顯現出美方不押寶任何台灣政黨，不獨厚執政黨或行政部門的意味。

香港南華早報27日引述分析家報導，韓國瑜近來訪問華府，反映出美國旨在強化與台灣最大在野黨國民黨關係的更廣泛作為。

在韓國瑜訪美前，有該黨籍台中市長盧秀燕3月訪美和該黨主席鄭麗文6月初訪美。香港南華早報說，盧鄭韓三人陸續訪美，意味著華府正準備藉由從台灣的國防預算到美台半導體合作，建立和整個國民黨的關係，因應台灣後年總統大選後的政治不確定性。

精華 FAQ

  • 韓國瑜表示，此行最重要的是推進國會外交，並與參議員、眾議員及眾議院議長強生會面，感受到美方對台灣民主制度的強烈支持，互動也相當熱絡。

  • 他把台商反映的雙重課稅問題帶給美國國會與行政部門，也提到部分業者在美投資時，水電道路等基礎建設不應全由廠商負擔，否則壓力過大。

  • 學者認為，雙方以低調公布會面照片的方式互動，顯示國會外交採平等友好原則；南華早報則解讀，美方可能在強化與國民黨整體關係。

眾議院 韓國瑜 台積電

上一則

傳前駐歐代表李淳接楊珍妮職 藍批「得了官癌的人」

下一則

觀察站／韓國瑜見到「該見的人」 美釋出消息目的為何？

延伸閱讀

結束訪美行程抵台 韓國瑜：美國會對台強烈支持

結束訪美行程抵台 韓國瑜：美國會對台強烈支持
行前低調 韓國瑜率跨黨派立委啟程訪美

行前低調 韓國瑜率跨黨派立委啟程訪美
美國國會高規格接待韓國瑜 學者：對台建立國會對國會管道

美國國會高規格接待韓國瑜 學者：對台建立國會對國會管道
韓國瑜訪美 雙方國會盼建信任管道 將完成4任務

韓國瑜訪美 雙方國會盼建信任管道 將完成4任務

熱門新聞

美國在台協會處長谷立言表示，台灣有七成民意支持維持現狀，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。(記者林伯東／攝影)

AIT處長谷立言：十年轉變 兩岸「相互吸引」已不存在

2026-06-23 02:00

中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全

2026-06-23 15:43
台總統賴清德今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。(記者黃仲裕／攝影)

輸中關稅高 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

2026-06-25 09:27
成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。(記者翁至成／翻攝)

1女戰8男 成人女直播主辦感謝祭露點任揉遭法辦

2026-06-20 00:02
立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待，不但與美國國務院、國防部和白宮國安會等官員會面，據本報記者獨家獲得訊息指出，韓國瑜26日上午還單獨與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。圖為韓國瑜在返台前，為長榮的華府-台灣直飛首航剪綵。記者陳熙文／攝影

獨／韓國瑜結束訪美行程 返台前會晤美眾院議長

2026-06-26 15:50
新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，檢方對集團總裁常如山（中）、特助張元齡（右）及承包監視器維修的工程師謝金亨（左）聲押禁見，新北地方法院裁准。（記者蔣永佑／攝影）

扯掉女子內褲性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

2026-06-25 02:24

超人氣

更多 >
世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球
小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷

小飛機撞北京「中國尊」 官方通報：駕駛死亡、13傷
加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元

加州男每月電費7百元 花3萬安裝太陽能板後變成0元
阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐
華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...