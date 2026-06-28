大屋頂下／只要不台獨 其他慢慢談

在鄭習會、川習會 及鄭麗文 訪美後，賴清德 6月18日首度作出回應。

他向中國喊話：放棄在南海、東海及台海擴軍，放棄武力攻打台灣。

他說：將堅持跟國際社會合作，維持台海和平穩定現狀。

他又說：在對等尊嚴的原則下，台灣願意和中國進行交流合作，促進和平共榮發展。

民進黨把鄭麗文批評得體無完膚。但奇怪的是，事到如今，賴清德居然會說「願意和中國進行交流合作，促進和平共榮發展」，這與鄭麗文主張的「交流對話／和平發展」有何不同？

賴清德是異口同聲？還是拿香跟拜？

賴清德又說要與國際合作維持台海和平穩定現狀，鄭麗文則說「台灣沒事／世界沒事」，一語道破。

這是異口同聲？還是拿香跟拜？

如何「跟國際社會合作」？鄭麗文指出，世界上沒有一個國家表示支持台獨，因此中華民國、中華民國憲法及九二共識就是與國際共同維持台海和平穩定的支柱。

但是，賴清德在川普突然爆出「反獨三句：反對台獨／不支持台獨／不願被9500英里外的台獨戰爭拖下水」時，是否應告訴國人他將如何尋求與川普的「合作」？又將如何「跟國際社會合作」？

賴清德與鄭麗文的絕對差異之處在：

賴清德要中國「放棄武力攻台」，但他「主張台獨／迴避憲法一中／反對九二共識」，這是他定義的「現狀」；而鄭麗文則主張「和平發展」，「反對台獨／維持一中憲法／堅持九二共識」，這是她定義的「現狀」。

鄭麗文釜底抽薪，賴清德潑油救火。

解鈴還需繫鈴人。賴清德若真要中共「放棄武力犯台／促進和平發展」，是否應當反求諸己，先公開宣示「廢棄台獨黨綱／回歸一中憲法」？

台獨與兩岸和平水火不容。

賴清德明明知道絕無可能一面操作台獨，一面又要與中國和平發展。他做得到的及應當做的是「以不台獨交換中共的不武統」。

此即《大屋頂下》倡議多年的「交換論」。

鄭習會上，習近平說：「只要不搞台獨，沒有外國勢力介入，其他的問題都可慢慢談。」

這就是「交換論」。引申解釋，就是「只要你不搞台獨／我就維持和平發展（不訴諸武統）／一切問題都可慢慢談」。

交換，你不台獨，我和平發展。

此一「慢慢談思維／慢慢談路徑」，一方面是標舉了「交換論」，另一方面也以漸進的「過程論」來柔化及淡化了比較尖銳的「目的論」。

「過程論」就是「慢慢談主義」，由「合理的過程」邁向「改善之目的」。

盱衡世局。此時此際正是台美中三方由「交換論」進入「過程論」的難得時機。

就美國言，川普的「反獨三句」，一方面是反對以台獨挑動戰爭，另一方面的潛台詞應當就是反對武統。因此，美國的立場可解釋為「台灣不獨／中共不武」的「交換論」。而美國一貫主張兩岸問題應該和平解決，並鼓勵兩岸對話，就是「過程論」。

就中國大陸言，前述習近平稱「只要不台獨／其他慢慢談／什麼都可談」的架構；其中「只要不台獨」就是「交換論」，「其他慢慢談」就是「過程論」。

至於台灣。以鄭麗文的論述而言，她的「反對台獨／和平發展」即是「交換論」也是「過程論」。她又說「不台獨而受攻擊會抵抗」，這是換一個視角來主張「只要反對台獨／就可和平發展」。

以上略論，可見在美中台三方皆已出現「只要不台獨／其他慢慢談」的「交換論＋過程論」的條件。問題就回到了賴清德，而且只看賴清德一人如何回應。

賴清德想「請習近平喝珍珠奶茶／願意與中國交流合作／促進兩岸和平共榮發展」。但他拒絕以「廢棄台獨黨綱／維持九二共識／回歸一中憲法」交換。

賴清德拒絕了「交換論」，因此亦無後續的「過程論」可言。

眾目睽睽，賴清德已經刷油漆將自己刷到牆角。原因出自他陷入了兩個騙局。一個是他被美國騙，一個是他騙台灣人。

先談被美國騙。過去兩年，谷立言等雷厲風行引領炒作「台灣地位未定論／聯合國2758號決議翻案論」，使膚淺短視的賴清德掉進了「倚美謀獨／倚美保獨」的陷阱。等到川普宣示「反獨三句」，賴清德才發現自己被放了鴿子，是棋子也是棄子。

美國從想搞「台灣地位未定論」，到川普突然爆出了「反獨三句」。迄今不知是川普的反覆，或是谷立言的僭越所致。總之，賴清德被美國騙了。

若連川普與谷立言相互都不知道在搞什麼飛機，美國的不可預測與不可信任已暴露無遺。今後，賴清德如何將他的兩岸政策再建立在「倚美謀獨／倚美保獨」的騙局上？

再談賴清德騙台灣人。台獨有兩個面相，一是「外擊型台獨」，是要對抗中共並試圖破除國際的「一中政策」，但中共堅持「台獨與兩岸和平水火不容」，川普則以「反獨三句」回應。至此，「外擊型台獨」已是走投無路。

台獨的另一面相是「內殺型台獨」，是以推翻中華民國、撕裂台灣社會為目標。在這方面，台獨迄今非但無取代中華民國的可能性，反而欲借殼中華民國來續命；至此，台獨的唯一功能只是用一些剃刀邊緣「似獨非獨」的偽論述來撕裂台灣社會、異化台灣民主而已，這就是「內殺型台獨」。

至此，外擊型台獨推車撞壁，完全是騙局；內殺型台獨推翻不了中華民國，只是撕裂了台灣，異化了民主，更是騙局。

賴清德明知外擊內殺一切都是騙局，但他在「仇中／脫中／抗中」的戰略主調下，可說主張「和平是台獨的毒藥／仇恨是台獨的春藥」，那麼除了繼續用台獨騙局來挾持台灣以外，他還能以什麼方法將「中國」固化為「工具化的敵人」？

這就使他不能也不敢進入「我不台獨／你不武統」的「交換論」，也拒絕進入「其他慢慢談」的「過程論」。

台獨是騙子與瘋子，賴清德已將自己的政治人設定格在騙子與瘋子。

有目共睹，大局已出現朝「交換論／過程論」發展的條件。「你不台獨，我不武統」的「交換論」可視作短中程的定錨共識；「和平發展／慢慢談」的「過程論」，則可視為中長程的揚帆旗語。

只要不台獨（交換論），其他慢慢談（過程論）。