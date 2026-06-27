韓國瑜結束訪美行程 返台前與眾議長強生會面

立法院長韓國瑜(左)拜會眾院議長強生(右)。（立法院提供）

中華民國立法院長韓國瑜 率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待，不但與美國國務院、國防部 和白宮國安會等官員會面，據本報系記者獨家獲得訊息指出，韓國瑜26日上午返台前，還與駐美代表俞大㵢和共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。

韓國瑜所率跨黨派立委訪問團日前抵達華府，不但與多達40位聯邦參眾議員見面，其中也包括眾院前議長裴洛西 （Nancy Pelosi），25日也按往例在美國在台協會（AIT）華府總部會晤行政官員；據了解，訪團雖然沒有前往白宮的艾森豪行政辦公大樓，但與白宮官員約在第三地見面。

立法院長韓國瑜結束訪美行程，26日在返台前還單獨與眾院議長強生會晤。（記者陳熙文／攝影）

訪團與美方官員在會中針對台灣自我防衛、對美軍購等議題交換意見，有立委也呼籲美方盡快通過140億美元的對台軍售案。

韓國瑜一行人預計在美東時間26日下午搭乘長榮華府直飛台灣的首航班機回台。據了解，訪團於26日上午仍安排緊湊行程，除了訪團再度前往AIT與美方官員交流，韓國瑜也單獨與強生見面，訪團立委並未隨行。

國民黨主席鄭麗文日前訪美，只與不到10位參眾議員會面，也未能與國安會官員見面，甚至傳出在AIT與國務院相關官員會面時，一度與美方發生爭執；韓國瑜率跨黨派立委的訪問團，則獲得美方對等層級的接待規格。

韓國瑜與鄭麗文對於軍購預算的立場，一直是外界關注與比較的焦點。

韓國瑜率跨黨派立委訪美團26日搭乘長榮航空華盛頓飛桃園的首航班返台，他在首航儀式致詞時表示，華府不光是美國政治決策中心，也是世界重要的外交、國際事務樞紐，指華府在全球政治經濟和安全的事務上扮演舉足輕重的地位，所以兩地直航非常重要。

韓國瑜也表示，這條新航線的開通，不僅反映台美旅遊需求的成長，更是台美夥伴關係發展的新里程碑。

對於訪問團此行訪美成果，韓國瑜在登機前沒有評論，也不願打分數，只表示，訪團在回台時會正式向國人說明。