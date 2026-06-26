獨／韓國瑜結束訪美行程 返台前會晤美眾院議長

立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待，不但與美國國務院、國防部和白宮國安會等官員會面，據本報記者獨家獲得訊息指出，韓國瑜26日上午還單獨與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。圖為韓國瑜在返台前，為長榮的華府-台灣直飛首航剪綵。記者陳熙文／攝影

立法院長韓國瑜 率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待，不但與美國國務院、國防部和白宮國安會等官員會面，據本報記者獨家獲得訊息指出，韓國瑜26日上午返台前，還單獨與共和黨籍眾議院 議長強生（Mike Johnson）會面。

韓國瑜所率跨黨派立委訪問團日前抵達華府，不但與多達40位聯邦參眾議員見面，其中也包括眾院 前議長裴洛西（Nancy Pelosi），25日也按往例在美國在台協會（AIT）華府總部會晤行政官員；據了解，訪團雖然沒有前往白宮的艾森豪行政辦公大樓，但與白宮官員約定在第三地見面。

訪團與美方官員在會中針對台灣自我防衛、對美軍購等議題交換意見，有立委也呼籲美方盡快通過140億美元的對台軍售案。

韓國瑜一行人預計在美東時間26日下午搭乘長榮華府至台灣的首航班機回台。據了解，訪團於26日上午仍安排緊湊行程，除了訪團再度前往AIT與美方官員交流，韓國瑜也單獨與強生見面，訪團立委並未隨行。

相較於國民黨主席鄭麗文日前訪美，只與不到10位參眾議員會面，也未能與國安會官員見面，甚至傳出在AIT與國務院相關官員會面時，一度與美方發生爭執，韓國瑜所率跨黨派立委訪問團顯然獲得美方更高、更禮遇的接待規格。

對於訪問團此行訪美成果，韓國瑜在登機前沒有評論，也不願打分數，只表示，訪團在回台時會正式向國人說明。

立法院長韓國瑜率團訪美，韓國瑜在離美前安排與美國總統川普相當信賴的共和黨籍聯邦眾院議長強生（Mike Johnson）見面。圖為川普（左）與強生（右）。（美聯社）