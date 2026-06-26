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韓國瑜會美國防官員「補台灣外交不足」 美：對台軍售不取決陸

記者陳熙文／華盛頓報導
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立法院長韓國瑜25日參加僑宴。(記者陳熙文／攝影)
立法院長韓國瑜25日參加僑宴。(記者陳熙文／攝影)

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，據了解，立委訪問團25日分別與美國國防部和國安會官員見面，美方重申對台政策沒有改變。美國務院亞太助卿戴桑布雷（Michael G. DeSombre）出席眾議院聽證會時強調，對台軍售不取決中國。

韓國瑜25日晚間參與僑宴，他表示，台灣的國會外交必須走出來，指外交部有很多地方走不動，立法院可以來補足台灣外交的不足。

韓國瑜所率跨黨派立委訪問團24日拜訪美國國會，與多達40名聯邦參眾議員見面；訪團25日行程以拜會美國智庫和行政部門為主，據悉上午前往美國在台協會（AIT）之後，中午則拜訪美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）。

訪問團下午雖然未前往白宮的艾森豪行政辦公大樓，但與白宮官員約定在第三地見面。據了解，美方向訪團表達對台政策沒有改變，雙方也討論到台灣的自我防衛議題。

韓國瑜傍晚則參加僑宴，由立法院宴請華府在地僑胞，現場席開12桌，約120人到場歡迎跨黨派訪問團。

韓國瑜在致詞時表示，僑胞在美國辛苦打拚，彼此還要分藍綠白紅，韓國瑜表示，這樣很沒有意義，應該要眼中不分藍綠白，心中只有「台灣情」。

韓國瑜也再度提到說，台灣是國際上的孤兒，外國人來台灣都稱讚台灣的地理位置好、產品好、人也好，東西又好吃，但外國只跟台灣談戀愛，從來不跟台灣結婚；韓國瑜稱大國都不敢跟台灣建交，指台灣在國際上非常孤獨、寂寞。

韓國瑜強調說，國會外交一定要走出來，指不同黨派的立委就算在立法院打得頭破血流、吵到面紅耳赤都沒有關係，但走出來了就要團結，別讓人「看衰」；韓國瑜說，國會外交很重要，稱外交部很多地方走不動，處處好像都躲躲藏藏，有很多事情不順，認為國會正好可以補足這個部分。

另外，美國聯邦眾議院外交委員會25日針對「在東亞和太平洋地區落實美國優先方針」舉行聽證會，邀請國務院亞太助卿戴桑布雷（Michael G. DeSombre）出席說明。戴桑布雷表示，美國對台長久以來的政策不變，否認美國的對台六項保證有變動，指對台軍售不取決中國。

戴桑布雷稱，在台灣關係法、三公報和六項保證的指引下，美國對台灣長久以來的政策不變；美國持續致力於保存台海的和平與穩定，反對任何單方面對現狀的改變。他強調，美國國務院正與跨機構的夥伴合作，投資海上執法，以及地區的安全倡議，這些努力是為了捍衛國際法、保護航行自由，並支持印太國家的主權。

戴桑布雷也保證，川普接下來是否針對新一波對台軍售來通知國會，不會取決於中國。

精華 FAQ

  • 訪問團先後拜會美國國會多位議員、AIT、傳統基金會，並與國防部、國安會官員會面，另與白宮官員約定在第三地見面，行程聚焦國會、行政與智庫交流。

  • 美國國務院亞太助卿戴桑布雷表示，美國依台灣關係法、三公報與六項保證維持既有政策不變，並強調新一波對台軍售是否通知國會，不會取決中國。

  • 韓國瑜表示，台灣外交有許多地方走不動，立法院應以國會外交補足不足；他也呼籲不同黨派走出來就要團結，別讓外界看衰台灣。

眾議院 韓國瑜 軍售

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