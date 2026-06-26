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新聞眼／韓國瑜「情聖說」深意 綠營聽懂了嗎？

記者 陳洛薇
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立法院長韓國瑜（右）率跨黨派立委訪美，與多達30多位聯邦參眾議員見面，更與眾院榮...
立法院長韓國瑜（右）率跨黨派立委訪美，與多達30多位聯邦參眾議員見面，更與眾院榮譽議長裴洛西（中）會面。（美聯社）

韓國瑜義大利情聖卡薩諾瓦（Giacomo Casanova）的情史比喻台灣處境，綠營膝反射批評外交關係不是婚友社，卻未必真正理解韓國瑜談話背後所要傳達的訊息。

美國總統川普在川習會後表示，「不想看到美國長途跋涉到9500哩外打一場戰爭」。台灣社會再次體認到國際政治終究是國家利益為優先，而非建立在情感與承諾上。

近年美方持續鼓勵深化台美合作，從經貿、科技到安全領域皆有所進展。然而，川普也多次批評台灣搶走美國晶片生意，對台灣課徵關稅議題態度強硬，說台灣是「晶片小偷」，甚至遲遲未讓賴清德總統以過境方式踏上美國本土，始終無法給台灣明確的安全保證，都傷害台灣人民情感。

這些種種訊號交織之下，台灣民眾對美國政策自然有不同解讀，也更深刻感受到國際現實的複雜與多變。

韓國瑜率團拜會美國國會時，以「情聖說」形容台灣面臨的國際處境，強調台灣的國際參與空間日益受到擠壓，連呼吸都愈來愈困難。這番談話的重點並非討論男女關係，而是藉由淺顯易懂的比喻，向美國政界傳達台灣的感受，希望美國及國際社會能更重視台灣的處境與需求。

從另一個角度來看，韓國瑜以立法院長身分當面向美國國會議員反映台灣民意與感受，無論外界是否認同其說法，至少展現出直率表達立場的政治風格。在高度敏感的台美關係議題上，敢於提出不同觀點，展現台灣的民主精神。

與其將焦點放在比喻是否恰當，不如思考韓國瑜所提出的核心問題：當國際局勢快速變化時，台灣究竟應如何在大國競逐之間維護自身利益，並爭取更穩固的安全與發展空間。這或許才是「情聖說」真正值得深思之處。

精華 FAQ

  • 文章認為他是借用情聖形象，說明台灣在國際關係中常受重視卻難得承諾，重點不在男女情愛，而在提醒外界台灣處境日益受壓縮。

  • 內文指出，美方雖推動台美合作，但也曾批評台灣晶片、關稅與過境安排，顯示美國在台灣議題上仍以自身利益與戰略考量為先。

  • 作者認為，比較重要的不是爭論比喻是否恰當，而是思考台灣如何在大國競逐中維護自身利益，並爭取更穩固的安全與發展空間。

義大利 韓國瑜 川普

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