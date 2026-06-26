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陸海警船頻擾台 府邀11部會推演、國軍模擬共軍登陸

記者周佑政／台北26日電
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國軍「立即備戰操演」25日進入第四天，下午在桃園青埔樂天桃園棒球場周邊道路，M1...
國軍「立即備戰操演」25日進入第四天，下午在桃園青埔樂天桃園棒球場周邊道路，M1A2T戰車趕在雨勢前移動，準備執行後續操演課目。（記者季相儒／攝影）

大陸海警船等近期頻繁侵擾台灣周邊海域，總統府全社會防衛韌性委員會昨邀集11個部會針對「灰色地帶侵擾」及「高強度海上脅迫」進行桌上推演。賴清德總統會後裁示，請國安會、國防部、海委會持續強化海空域情資整合及即時通報機制，提升針對異常活動的預警能力，確保第一時間掌握情勢發展。

全社會防衛韌性委員會昨上午進行桌上推演，共有內政部、外交部、國防部、財政部、經濟部、交通部、農業部、衛福部、數發部、金管會及海委會等11個部會參與。府方人士表示，推演採研討式進行，不設紅藍軍，參演者均扮演台灣方，分組討論各項作業等處置。

總統府全社會防衛韌性委員會25日針對「灰色地帶侵擾」及「高強度海上脅迫」進行桌上...
總統府全社會防衛韌性委員會25日針對「灰色地帶侵擾」及「高強度海上脅迫」進行桌上推演，由賴清德總統（中）主持。（圖／總統府提供）

推演想定為中國海警無預警在台灣周邊部分水域展開襲擾，要求進出台灣港口的國內外船舶須於中國「國際貿易單一窗口」申報，並逐步採取查驗、登檢、扣押等措施，升高對台海上運補干擾。

府方人士說，這次推演分為三個動次，包括海上灰帶威脅、高強度海上脅迫，以及物資接收轉運安全維護。以檢驗跨部會協調、能源與民生物資運補、情資匯整、商貨船聯繫、海上執法與必要驅離等能力。

賴總統表示，這幾年來，中國對日本、台灣、菲律賓等周邊國家的灰色地帶侵擾、威脅及滲透，已經造成印太國家和國際社會的不安。尤其近期中國對東海、南海和台海周邊海域，以執法、巡查或掃測為名的海上行動，已不再是單純的技術性活動，而是假借執法之名，遂行擴張之實，破壞印太區域的安全、和平穩定的現狀，也破壞以規則為基礎的國際秩序。七大工業國集團（G7）領袖峰會上周的聯合聲明，明確指出建立一個基於法治、自由及開放印太地區的重要性，並且重申堅決反對任何以武力或脅迫等手段，單方面改變東海、南海，以及台海現狀。

賴總統說，台灣會響應G7的呼籲，並且落實「集體防禦、責任分擔」，持續與理念相近國家密切合作，共同維護印太和平穩定。針對防衛委員會的桌上推演，賴總統裁示，持續精進與國內外商貨船的通報聯繫機制，強化海上執法能量，落實必要的驅離措施，並完善航線規畫、無人機偵搜及戒護安全機制，提升海域監控與應變能力。

賴總統也指示，加強無人機運用縱深，協助海、陸運交通管制與戒護等整備，讓國家的關鍵系統，在任何情境下都能維持基本運作。要強化跨部會的危機決策與訊息發布機制，也要強化國際戰略溝通，要確保對外說明一致、即時、透明，避免資訊落差，造成疑慮。

此外，國軍「立即備戰操演」第四天，五三工兵群25日清晨在省道台十五線演練架設道路阻絕設施，以消波塊、防爆阻絕牆等三道阻絕障礙物，模擬遲滯登陸共軍推進。陸軍新成軍的M1A2T戰車也偕同進入各戰術位置，阻絕敵軍向內陸擴張。

精華 FAQ

  • 推演由全社會防衛韌性委員會主導，邀集內政、外交、國防、財政、經濟、交通、農業、衛福、數發、金管會及海委會等十一個部會共同參與。

  • 想定為中國海警無預警在周邊水域襲擾，並要求船舶向中國單一窗口申報，後續還可能查驗、登檢與扣押，藉此升高對台海上運補干擾。

  • 五三工兵群在省道台十五線架設消波塊、防爆阻絕牆等三道障礙，模擬遲滯共軍推進；新成軍的M1A2T戰車也進入戰術位置協助阻敵。

共軍 國防部 賴清德

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