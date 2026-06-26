賴清德盼農產品如芒果銷法 果農：沒市場 關稅再低也沒意義
賴清德談農產品外銷應像芒果進軍法國，果農則認為市場比關稅更重要；面對中國市場萎縮，政府需協助找出穩定銷售解方。
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賴清德談農產品外銷應像芒果進軍法國，果農則認為市場比關稅更重要；面對中國市場萎縮，政府需協助找出穩定銷售解方。
賴清德總統昨指鳳梨釋迦輸往中國大陸29%關稅難競爭，農漁產品要走的方向，盼像上架法國的芒果，並表示現在台灣水果最大出口市場是日本，整體農產品出口最多的國家則是美國。但台灣農產品總出口值5年減少約兩成，其他市場雖有成長，仍不足以完全彌補中國大陸市場萎縮造成的出口缺口。多名南部、東部果農也認為，如果完全沒有市場，再低的關稅也沒有意義，若中央認為關稅讓鳳梨釋迦在大陸失去競爭力，「那就應積極協助找解方，不是只有提出問題」。
農業部日前表示，中國大陸自2020年起陸續暫停輸入台灣多項農產品，2021年至2025年，台灣農產品出口中國大陸以外市場的出口值為39.4億美元至45.6億美元，皆高於2020年的38.9億美元。
農業部統計資料顯示，2019年中國大陸為台灣最大農產品出口市場，出口值12.7億美元，占總出口22.9%；日本以9.1億美元、占16.3%居次，美國則以6.2億美元、占11.2%，排名第三，香港約4億美元，占比7.3%，排第四。
直到2022年，情勢出現反轉，美國以9.1億美元、占17.5%，成為台灣最大農產品出口市場，日本8.5億美元、占16.3%居次；中國大陸出口值則降至6.7億美元，占比下滑至12.9%，退居第三，香港4.5億美元，占比為8.7%，居第四。
屏東縣枋山鄉建賢果菜運銷合作社理事主席陳明賢說，過去愛文芒果銷售地以日本、南韓最多，其次為香港、新加坡、美國，近年則積極開發歐洲市場，這次首度外銷到法國很成功，但空運費用高，運輸長達48小時耗損率也高，「雖還是有賺，但利潤不像帳面上看起來這麼好」。
今年芒果豐收，行情卻未比以往好。甫獲今年台南芒果評鑑冠軍的南化區果農林于修說，因產期缺水，小果相對比往年多，果粒小也恐無法通過外銷門檻，勢必又只能回銷台灣市場；屏東王姓芒果農說，豐收但果實平均比往年都小顆，整體產量噸數並未增加很多。
對於賴總統指大陸關稅令台東鳳梨釋迦競爭難度明顯提高。台東卑南鄉種鳳梨釋迦逾20年的劉姓果農說，農民都知道關稅會增加成本，但如果完全沒有市場，再低的關稅也沒有意義；他說，過去幾年鳳梨釋迦外銷受阻時，產地價格明顯受衝擊，不少人都曾面臨銷售壓力，所以有穩定採購需求，農民都樂觀其成。
「有市場總比沒有市場好，最怕的是採收後堆在倉庫裡。」台東吳姓果農說，如果中央認為關稅確實讓台東鳳梨釋迦失去競爭優勢，就應積極協助農民尋找解方，而不是只有提出問題；另一名果農說，大陸關稅高，「政府有沒有辦法幫農民談？或幫忙降成本？」台東鳳梨釋迦甜度適中、果肉細緻、種子少，仍具獨特競爭力。
台東縣農會表示，農民最關心的從來不是政治立場，而是市場是否穩定、價格是否合理，任何能夠增加銷售機會的市場，都值得重視與爭取。
他認為台灣農漁產品不能只依賴單一市場，應持續開拓歐洲等新通路。以芒果成功上架法國為例，顯示只要有通路與需求，台灣農產品仍有機會擴大出口。 果農普遍認為關稅會增加成本，但真正關鍵是有沒有市場。若完全沒有穩定採購需求，再低的關稅也沒有意義，政府應協助找解方，而不只是提出問題。 2019年中國大陸是最大農產品出口市場，但到2022年美國已取代成為第一，日本居次，中國退為第三。雖然其他市場有成長，仍不足完全填補中國市場萎縮造成的缺口。
精華 FAQ
他認為台灣農漁產品不能只依賴單一市場，應持續開拓歐洲等新通路。以芒果成功上架法國為例，顯示只要有通路與需求，台灣農產品仍有機會擴大出口。
果農普遍認為關稅會增加成本，但真正關鍵是有沒有市場。若完全沒有穩定採購需求，再低的關稅也沒有意義，政府應協助找解方，而不只是提出問題。
2019年中國大陸是最大農產品出口市場，但到2022年美國已取代成為第一，日本居次，中國退為第三。雖然其他市場有成長，仍不足完全填補中國市場萎縮造成的缺口。
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