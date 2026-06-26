重磅快評／從鄧麗君到張凌赫 誰統戰了誰？

AI摘要 文章摘要整理： 本文質疑政府與民進黨將兩岸經貿、影視與文化交流一概視為統戰，認為真正關鍵在於台灣是否因此被改變認同。文章主張交流本身能促進理解，未必等同政治滲透。

打開網路、電視、報紙，三天兩頭就看到「統戰」無所不在。水果賣到中國、石斑魚銷到中國、里長縣市長立委在野黨主席登陸都是統戰，連陸劇男星張凌赫 來台也是統戰。民進黨 現在「三句不離統戰」，一如威權國民黨時期「匪諜就在你身邊」，灌輸恐懼。

記者戒嚴時期在金門當兵，金門有一處「馬山播音站」，對大陸沿海地區與解放軍 心戰喊話，播放鄧麗君的歌，當時中國民間流傳一句：「不愛老鄧（鄧小平）愛小鄧（鄧麗君）」。那個年代中國庶民喜歡聽「小鄧」的歌，說穿了，也只是對流行音樂、鄧麗君甜美的嗓音懷著一種歡喜與欣賞，可是中國被台灣統戰了嗎？似乎沒有。

今天串流平台深入台灣家庭的客廳、上班族的智慧手機、菜籃族的平板，追韓劇、日劇、美劇，也追陸劇。張凌赫因「逐玉」在台灣打開知名度，流行影視產業的本質就是會引發受眾者共鳴追星，跨國度、文化、語言與藩籬的自發行為，無關對政治體制的信仰與忠誠。

2000年到2015年，兩岸三地的電影工作者相互激盪，華人電影在全世界發光發熱。2000年台灣導演李安，集結香港演員周潤發、馬來西亞楊紫瓊、大陸章子怡，橫掃奧斯卡、金球獎；2015年「刺客聶隱娘」，台灣導演侯孝賢，網羅台灣、香港、大陸、日本的一流演員以及大陸專業幕後團隊，在坎城影展大放異彩。如今，政府以統戰為由，對中國電影採取「總量管制、事前審查、配額抽籤制」，限制大陸電影在台放映，連兩岸影視從業人員的宣傳交流都被貼上統戰標籤。

台灣人對「統戰」琅琅上口，但統戰的定義是什麼？內涵是什麼？目標又是誰？民進黨現在就是只要跟中國對台政策有關就是統戰，中國對台的任何政策、舉辦的任何活動，都是為了統戰台灣。

如果一切活動都是統戰，那麼這些活動是不是統戰不再重要，關鍵在於台灣是否因為這些活動被統了、從而「心向中國」？當年銷售石斑魚、虱目魚、水果產區的縣市，選票不也大都流到綠營票匭。

馬政府執政期間，陸生來台熱絡，記者經常要帶陸生見習台灣的新聞工作者採訪日常，有一年遇到太陽花學運，學生衝進行政院，一整晚跟記者跑新聞的陸生激動的說：「林老師，今晚發生的事太不可思議了，在我們那（大陸），根本無法想像。」

記者不認為一個奇遇就會改變這名陸生根深柢固的「一個中國」信仰，但陸生親眼看到真實的台灣，會跟他在中國學到認識的台灣不一樣，而這個不一樣正是兩岸人民、學生、藝術影視文化交流最可貴的價值。台灣開大門，你說，誰「統戰」誰？（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）