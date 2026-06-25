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韓國瑜率團訪美 與國防部和白宮官員見面

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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立法院長韓國瑜。(記者陳熙文／攝影)
立法院長韓國瑜。(記者陳熙文／攝影)

立法院長韓國瑜率跨黨派立委訪美，據了解，立委訪問團25日分別與美國國防部和國安會官員見面，美方重申對台政策沒有改變。

韓國瑜25日晚間參與僑宴，他表示，台灣的國會外交必須走出來，指外交部有很多地方走不動，立法院可以來補足台灣外交的不足。

韓國瑜所率跨黨派立委訪問團24日拜訪美國國會，與多達40位聯邦參眾議員見面；訪團25日行程以拜會美國智庫和行政部門為主，據悉訪團上午前往美國在台協會（AIT）之後，中午則拜訪美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）。

訪問團下午雖然未前往白宮的艾森豪行政辦公大樓，但與白宮官員約定在第三地見面。據了解，美方向訪團表達對台政策沒有改變，雙方也討論到台灣的自我防衛議題。

韓國瑜傍晚則參加僑宴，由立法院宴請華府在地僑胞，現場席開12桌，約120人到場歡迎跨黨派訪問團。

韓國瑜在致詞時表示，僑胞在美國辛苦打拚，彼此還要分藍綠白紅，韓國瑜表示，這樣很沒有意義，應該要眼中不分藍綠白，心中只有「台灣情」。

韓國瑜也再度提到說，台灣是國際上的孤兒，外國人來台灣都稱讚台灣的地理位置好、產品好、人也好，東西又好吃，但外國只跟台灣談戀愛，從來不跟台灣結婚；韓國瑜稱大國都不敢跟台灣建交，指台灣在國際上非常孤獨、寂寞。

韓國瑜強調說，國會外交一定要走出來，指不同黨派的立委就算在立法院打得頭破血流、吵到面紅耳赤都沒有關係，但走出來了就要團結，別讓人「看衰」；韓國瑜說，國會外交很重要，稱外交部很多地方走不動，處處好像都躲躲藏藏，有很多事情不順，認為國會正好可以補足這個部分。

精華 FAQ

  • 訪問團先與多達40位美國聯邦參眾議員會面，之後拜訪AIT與傳統基金會，並在第三地與白宮官員見面，行程涵蓋國會、智庫與行政部門。

  • 據了解，美方在與訪團會面時明確重申對台政策沒有改變，並談及台灣自我防衛議題，顯示雙方持續維持溝通與安全合作的關注。

  • 韓國瑜認為國會外交必須走出來，指出立法院可補足外交部部分無法推進的地方；他也呼籲跨黨派立委在國外應團結，不要讓外界看衰。

白宮 韓國瑜 國防部

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